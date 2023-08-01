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传统印刷业当积极因“数”生变

2023年08月01日09:02 | 来源：光明日报
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原标题：【文化评析】传统印刷业当积极因“数”生变

从结绳记事、甲骨竹简、纸张笔墨，到铅与火、光与电，人类记录文字和信息的方式，每产生一次变革，都会带来文明的巨大进步。印刷术，就是在这种变革中应运而生，且不断向前发展。当数字技术和互联网发展日新月异，印刷这一历史悠久的行业，又需进行怎样的变革，方能适应时代需求？

近日，2023中国印刷业创新发展大会在山东济南举行，来自业内的两百余名专家会聚在一起，共同探讨如何塑造印刷业高质量发展的新动能。开放讨论和坦诚交流中凝聚的共识、激荡的思想，值得进一步思考、实践。

按需印刷，是数字技术给印刷业带来的革命性变化之一。照其形式，需要将出版物信息储存在数字系统中，根据目标读者需要随时直接印刷成书，如此减少了制版、发行等中间环节，能够节省成本、一册起印。对于新形式带来的新问题，如版权页信息修改频次高、订单数量低于缴送数量且重复送审、数据标准不一致等，呼唤推出有效的改革试点方案。

智能制造，是推动印刷业质量变革、效率变革、动力变革的又一重要抓手。此次大会上，公布了一批智能制造测试线试点单位，这将对推动建设完善印刷业智能制造测试线，实现销售平台在线下单、出版单位文件调取、管理部门备案、印刷企业生产、物流企业发货等全流程数字化连接产生引领和带动作用。更值得关注的是，这还将助力行业内开展数字化、网络化、智能化升级改造，加快建设技术领先、效能突出的数字化印刷“智能工厂”的步伐。

在国民经济各行各业千帆竞发、百舸争流的今天，印刷业主动寻求变革，是创新精神的体现。在万物互联，客户需求越来越多元、越来越个性化的今天，传统集群化、规模化的思维已无法很好满足业内各类主体的发展需要。运用先进技术和现代生产方式改造传统产业，是实现传统产业升级，提升文化事业经济效益和社会效益的必由之路。唯有不断创新，才能适应当前经济高质量发展的要求。

执着专注、精益求精，印刷业积极拥抱新生事物并完善相关行业规范和管理方式，是工匠精神的彰显。回望历史，这一可远溯至唐代的古老行当，从整版到活字，从木刻、铜版到铅字和数码印刷，每一次工艺创新，都是不懈追求卓越、历经千百次淬炼而得。唯有永葆热爱与钻研，不断优化行业工艺，持续蓄积行业发展动能，才能在实现中国式现代化的伟大进程中贡献自身的力量。

九层之台，起于累土。进篑虽微，终焉为山。出版印刷业事关文化传承与文化事业发展，须站位高远、胸怀大局、不懈改革创新，久久为功、积微成著，方能将美好宏图变为现实，以扎实的成就助力国家社会发展。

（作者：韩寒）

(责编：罗知之、陈键)
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