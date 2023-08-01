原标题：我国出台恢复和扩大消费20条措施

日前，经国务院同意，国务院办公厅转发了国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》（以下简称《措施》）。《措施》围绕稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境6个方面，提出20条具体政策举措，力求长短兼顾、务实有效。

《措施》有哪些新亮点？如何释放文化和旅游消费活力？怎样营造放心消费环境？7月31日，国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，国家发展改革委、工业和信息化部等部门围绕相关问题进行了回应。

国家发展改革委副主任李春临介绍，上半年，国内消费市场整体处在恢复过程中，餐饮、文旅、影院等线下场景快速复苏，商场、商业街重新热闹起来，体育赛事、演唱会等也陆续恢复，常常“一票难求”。

“但一些消费品类增长势头仍不稳固，一些居民朋友的消费信心不强、顾虑不少，一些领域消费体验不佳、感受不好，需要政策进一步加力。”李春临说。

对此，《措施》提出，优化汽车购买使用管理，扩大新能源汽车消费，支持刚性和改善性住房需求，提升家装家居和电子产品消费。扩大餐饮服务消费；丰富文旅消费，全面落实带薪休假制度。开展绿色产品下乡，完善农村电子商务和快递物流配送体系，推动特色产品进城，大力发展乡村旅游等。

家电是我国的传统优势产业。《措施》提出，推广智能家电、集成家电、功能化家具等产品，提升家居智能化绿色化水平。

工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼对此表示，工信部将重点提升家电产业链整体效率，促进融通发展；强化数字赋能转型，建设一批智能制造示范工厂、优秀场景和5G工厂；加强数据挖掘，促进产业开放发展、良性互动。

商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋介绍，商务部将今年定为“消费提振年”，以“全年乐享、全年盛惠”为主题，围绕6大主题、12大展会、52个消费场景开展各类消费促进活动。

“目前，我们已经压茬推出了全国消费促进月、绿色消费季、国际消费季等5大主题活动和31个消费场景，指导全国各地区、协会和企业一道开展了丰富多彩的消费促进活动。”徐兴锋说。

徐兴锋表示，商务部将继续坚持“政策+活动”双轮驱动，突出政府搭台、企业唱戏、百姓受益，更准聚焦重点领域，更加充实活动内涵，更深推进跨界融合，更好发挥展会作用，更广集聚各方合力，进一步做实做细“消费提振年”。

文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳介绍，上半年，国内旅游总人次达23.84亿，实现国内旅游收入2.3万亿元，分别同比增长63.9%、95.9%，居民旅游需求得到集中释放、旅游出行大幅增加，带动了相关消费扩大。

缪沐阳表示，文旅部将研究制定进一步激发旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展的若干措施，制定国内旅游品质提升行动计划，进一步丰富优质产品供给。同时，启动新一批国家文化和旅游消费示范城市、国家级旅游度假区、5A级景区、夜间文化和旅游消费集聚区、旅游休闲街区的建设工作。

“我们每一个人都是消费者，改善消费环境是恢复扩大消费的一个重要支撑。”市场监管总局执法稽查局局长况旭说。

况旭介绍，市场监管总局着力营造放心消费环境，推动消费提质扩容。“安全是消费的前提。”况旭说，市场监管部门持续推进民生领域“铁拳”行动，严厉打击食品非法添加、产品假冒伪劣、“神医神药”广告、医疗美容乱象等群众反映强烈的问题。今年以来，已经查办民生领域案件35万余件。同时，全面开展放心消费行动，增强消费者获得感。

（本报记者 刘坤）

(责编：罗知之、陈键)

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