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“时刻准备着再次为国出征”

——神十五航天员乘组返回后首次公开亮相

2023年08月01日09:04 | 来源：光明日报
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原标题：“时刻准备着再次为国出征”

7月31日，航天员费俊龙（中）、邓清明（右）、张陆在见面会上敬礼致意。新华社记者 郭中正摄

7月31日下午，在神舟十五号航天员乘组返回地球57天后，中国航天员科研训练中心在北京航天城举行乘组与记者见面会。这是神舟十五号乘组返回后，首次与媒体和公众正式见面。

见面会上，有关专家介绍了神舟十五号乘组返回后的恢复情况及后续打算：乘组飞行正常返回后恢复期主要分为隔离恢复阶段、疗养恢复阶段、恢复观察阶段三个阶段实施。截至目前，乘组已完成前两个阶段工作。从整体来看，航天员身心状态良好，达到了预期效果，已全面转入恢复观察阶段。待完成恢复健康评估总结后，3名航天员将转入正常训练工作。

在轨期间，航天员费俊龙、邓清明、张陆见证了一个又一个珍贵的历史瞬间。见面会上，他们介绍了自己“太空出差”的情况和感悟，表达了作为中国航天员由衷的自豪和骄傲。

“圆梦不是奋斗的终点，更是一个新的起点”

两度飞天并担任指令长的费俊龙表示，两次任务虽有所不同，但永远不变的是他们为祖国出征太空的初心使命，永不停歇的备战训练和逐梦九天的赤胆忠心。“不管何时飞天，不管几次飞天，我们都时刻准备着再次为国出征！”

作为迄今为止平均年龄最大的飞行乘组，神舟十五号乘组被网友们亲切称为“圆梦乘组”。谈及“圆梦”，航天员邓清明坚守25年的奋斗历程令人为之动容。在现场，邓清明用“25”这个数字表达了他的心情：“我们乘组从问天阁抵达报告出征的地点，正好是25米。”邓清明动情地说，25年的坚守，25米的征途，鞭策并鼓励他不辜负党和人民的期望重托，圆满完成了任务。

在现场，邓清明与大家分享了一组难忘的数据——乘组在轨飞行了188天，进行了4次出舱活动，完成了15个科学实验机柜的安装测试，开展了涵盖科学与应用、航天医学等领域40余项科学实验和技术验证。他激动地表示：“这一组组数字，彰显了我国航天事业的跨越发展，凝结着无数航天人不懈追梦的心血与汗水，是祖国和人民托举我们飞天。我为伟大的祖国感到骄傲和自豪！”

“圆梦不是奋斗的终点，更是一个新的起点！”面对新的征程，邓清明表示，将紧紧拥抱这个美好的新时代，始终保持本色、坚持奋斗，及时调整好心态，随时听从党和人民的召唤，希望有机会再上太空。

“眼有星辰大海，胸怀赤胆忠心”

航天员张陆在太空拍摄了大量精美的照片，大多是关于祖国和家乡的画面。回想那一次次在中国空间站的舷窗边眺望祖国、眺望家乡，他感慨万千地说：“家是最小国，国是千万家。家国情怀，是刻在我们骨子里的情怀，承载着中华儿女千百年来对家乡的深厚眷念，更是对国家的绝对忠诚。”

“第一次出舱，当面对无边无际的太空时，我思绪万千，深深地感受到了自然之神奇、宇宙之浩瀚。”从最初的激动、兴奋、好奇，到后来从容不迫、信心十足，4次出舱让张陆对事业和使命有了更深刻的理解——“眼有星辰大海，胸怀赤胆忠心”。

“得益于地面科技工作者的大力支持，得益于我们乘组之间的默契配合，更加得益于长期以来的扎实训练，我们顺利完成了4次出舱任务。”作为执行出舱任务次数最多的乘组，费俊龙表示，“4次出舱是我们这次任务的亮点，也是中国载人航天事业的亮点。它是今天的纪录，更是明天的起点，我们相信后续的乘组会创造更多更新的纪录。”

“中国人探索太空的脚步会迈得更稳更远”

2022年11月30日，神舟十四号乘组与神舟十五号乘组首次实现在轨轮换，成功“太空会师”，这是我国航天发展史上的首次，也让神舟十五号乘组感受到了亲如家人般的情谊。“神舟十四号乘组的队友们为了欢迎我们，专门设计了有趣的见面礼。这些温馨的创意，让我们的太空出差充满了暖心的画面与记忆。”张陆笑着说，“神舟十四号乘组传递给我们的这份关爱，我们也传递给了神舟十六号乘组。这份浓浓的情谊，是生死相托的相互信任，也是航天精神的接续传承。”

在现场，光明日报记者向邓清明提了个问题——作为我国最后一位飞上太空的首批现役航天员，是什么激励着您一直坚持到现在？

“我们奉命出征，乘坐神舟十五号载人飞船出征太空。中国梦带来航天梦，航天梦助力中国梦。”邓清明的眼里闪烁着光芒，他坚定地说，“中国梦、航天梦、我的梦，同心筑梦、并肩追梦、携手圆梦。正是一个个梦想的叠加，描绘出新时代最为壮阔的图景，也激励着我几十年如一日地执着追梦。”

梦想如期而至，星辰大海征途漫漫。中国载人航天经过30多年的厚重沉淀，跑出了新时代中国航天事业的加速度。当提及我国载人登月任务时，指令长费俊龙充满期待地表示，要为中国人早日登上月球继续努力，“我相信，在新的征程上，中国人探索太空的脚步一定会迈得更稳更远”。

（本报北京7月31日电 本报记者 章文 本报通讯员 占康）

(责编：罗知之、陈键)
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