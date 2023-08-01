原标题：经济景气水平持续改善

本报北京7月31日电（记者董蓓）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会31日发布数据显示，7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月上升0.3个百分点。非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.5%和51.1%，均连续7个月位于扩张区间，我国经济延续恢复发展态势。

“7月份，制造业PMI连续两个月小幅回升，调查的21个行业中有10个位于扩张区间，比上月增加2个，制造业景气水平总体持续改善。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读数据时表示，从市场预期看，制造业生产经营活动预期指数和非制造业业务活动预期指数分别为55.1%和59.0%，均位于较高景气区间，企业信心总体稳定。

赵庆河分析指出，7月份生产经营活动预期指数比上月上升1.7个百分点，表明随着促进民营经济发展壮大、扩内需促消费等一系列政策出台，市场发展积极因素不断增多，企业信心有所增强。特别是消费品行业生产经营活动预期指数今年以来始终高于55.0%，本月升至58.0%，企业对近期行业发展预期向好。

数据显示，小型企业PMI为47.4%，比上月上升1.0个百分点，景气水平有所改善。大型企业PMI为50.3%，与上月持平，继续位于扩张区间，对制造业总体支撑作用显著。大型企业生产指数和新订单指数分别连续7个月和3个月位于扩张区间，产需保持增长。

服务业延续恢复发展态势。服务业商务活动指数为51.5%，比上月下降1.3个百分点，仍位于扩张区间，服务业业务总量继续增长，但增速有所放缓。

从行业看，在暑期消费带动下，居民休闲消费和旅游出行有所增加，铁路运输、航空运输、住宿、餐饮、生态保护及公共设施管理、文化体育娱乐等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间，市场活跃度明显提升；服务业新动能持续释放，电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数均高于60.0%，企业经营活动加快，业务总量持续扩张。从市场预期看，业务活动预期指数为58.7%，保持较高运行水平，在调查的21个行业中，除房地产业外，其他行业业务活动预期指数均位于景气区间，服务业企业信心较为稳定。

(责编：罗知之、陈键)

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