原标题：交通运输经济运行整体好转

本报北京7月31日电（记者董蓓、姚亚奇）31日，交通运输部举行7月份例行新闻发布会。交通运输部综合规划司副司长李传光在会上表示，今年以来，全国货运量持续增长，出行量加快恢复，港口货物吞吐量较快增长，交通投资高位运行，交通运输经济运行持续恢复、整体好转。

上半年，重大交通工程建设不断刷新“进度条”。综合枢纽方面，重庆东站上半年完成投资47亿元，占年度投资计划63%；厦门北高铁站站房内外部装饰装修全部完成，预计今年9月底具备开通运营条件。公路方面，全国新开工高速公路和普通国省干线公路项目170个、5750公里，项目总投资3626亿元；京雄高速北京段京雄大桥合龙。水运方面，平陆运河全线动工建设；安徽引江济淮航运工程正加快向今年10月份全面通航目标迈进。

“持续扩大交通运输有效投资，一批重大交通工程项目建设不断推进，现代化高质量国家综合立体交通网加快构建，为扩内需、稳增长、惠民生提供有力支撑。”李传光说。

近期，我国第2000万辆新能源汽车下线，对公路沿线充电设施建设提出更高需求。数据显示，截至今年6月底，全国已有5931个高速公路服务区建设充电设施，占全国高速公路服务区总数的89.48%。其中，北京、河北、辽宁等17个省份的高速公路充电基础设施的覆盖率超过90%，高速公路服务区充电基础设施网络日益完善。

“从今年春节、清明、‘五一’、端午等重大的节假日运行保障情况看，各地服务区充电排队现象有较大改善，新能源汽车‘里程焦虑’问题得到缓解。”郭胜表示，下一步，将以高速公路服务区充电设施为重点，进一步优化完善公路沿线服务充电基础设施网络，有效满足电动汽车充电需求，服务公众便捷出行，助力电动汽车产业高质量发展。

公路设施建设还呈现出数字化转型新趋势。交通运输部公路局副局长郭胜介绍，在公路设计和建设领域大力推广BIM技术应用，公路养护领域推动桥梁和隧道健康监测智慧化试点，运营领域建成了ETC系统、高速公路视频云联网系统等。在交通运输部指导下，建成北京延崇高速、河北荣乌高速新线、四川成宜高速等一批智慧化公路项目，大量应用视频监控、流量监测、气象监测等智能感知技术，积极探索车路协同、北斗导航系统、高精度电子地图等新技术应用，在感知预警能力、综合管理应用平台、安全保障及出行服务等方面取得较大进步。

(责编：罗知之、陈键)

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