人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

机器学习模型首次在太空检测云层变化

2023年08月01日09:13 | 来源：科技日报
小字号

原标题：机器学习模型首次在太空检测云层变化

研究人员首次在太空训练机器学习模型。图片来源：牛津大学官网

科技日报北京7月31日电 （记者刘霞）据英国牛津大学官网29日报道，该校科学家首次在外太空一颗人造卫星上训练了一个机器学习模型，这一成果可实现很多应用领域的实时监测和决策，有望彻底改变遥感卫星的能力。相关论文已经提交于近期举行的国际地球科学与遥感研讨会。

遥感卫星收集的数据是航空测绘、天气预报、森林监测等许多关键活动的基础。目前，大多数卫星只能被动地收集数据，无法作出决定或检测变化，数据必须中继到地球进行处理，而这通常需要数小时甚至数天时间，从而限制了人们识别自然灾害等事件、迅速应对的能力。

在最新研究中，研究团队在卫星上训练了一个简单的模型RaVAEn，以从卫星直接拍摄的空中图像中检测出云层的变化。该模型基于“小样本学习”方法，当模型只有几个样本可供训练时，该方法使模型能够学习最重要的特征，其关键优点是可将数据压缩成更小的代表数据，使模型得以更高效运行。

通常，开发一个机器学习模型需要几轮训练，而新模型在约1.5秒内就完成了训练阶段（使用了1300多张图像）。当团队利用新数据测试该模型的性能时，其会在约1/10秒内自动检测到云是否存在。

研究人员表示，该模型可很好地适应不同的任务，并使用其他形式的数据。他们目前打算开发更先进的模型，以自动区别对人类产生重大影响的变化（如洪水、火灾等）和自然变化（如不同季节树叶颜色的变化）。另一个目标是为更复杂的数据，如高光谱卫星拍摄的图像开发模型，以检测甲烷泄漏，并应对气候变化。

此外，传统机载卫星传感器容易受到恶劣环境条件影响，因此需要定期校准，而在外层空间使用机器学习有助于克服这一难题。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家出台恢复和扩大消费20条措施 形成促进消费一揽子政策体系
　　“促消费政策不是所谓的‘掏空钱包’‘透支需求’”“持续扩大就业、促进居民增收，是提高居民消费能力、提升居民消费意愿、释放居民消费潜力的有效手段”“改善消费环境是恢复扩大消费的一个重要支撑”…… 近日，《关于恢复和扩大消费的措施》（以下简称《措施》）经国务院同意，已由国务院办公厅转发各地方、各部门，并向社会公开发布。 7月31日，在国新办举行的恢复和扩大消费的措施国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委副主任李春临、工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼、商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋、文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳、市场监管总局执法稽查局局长况旭介绍了《措施》有关情况，并回答记者提问。…
海河流域发生流域性较大洪水 水利部滚动安排部署防御工作
　　人民网北京7月31日电 （欧阳易佳） 7月31日中午，国家防总副总指挥、水利部部长李国英紧急主持召开会商会，滚动分析研判海河流域雨情、水情、汛情发展态势，对海河流域防汛抗洪工作进行再安排、再部署、再落实。 受台风“杜苏芮”减弱低压环流和冷空气共同影响，海河流域永定河干支流、大清河北支拒马河、滹沱河和滏阳河支流等13条河流发生超警以上洪水，其中拒马河等4条河流发生超保证洪水。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部