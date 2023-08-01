刘 琪

原标题：新SDR货币篮子生效一年 人民币国际化程度进一步提升

8月1日，新SDR（特别提款权）货币篮子生效满一周年。2022年5月11日，国际货币基金组织（IMF）执董会完成了五年一次的SDR定值审查，将人民币在SDR货币篮子中的权重由10.92%上调至12.28%，新SDR货币篮子在去年8月1日正式生效。

中国银行研究院研究员王有鑫表示，如今一年过去，人民币越来越得到国际投资者认可，在国际支付、投融资、外汇交易、国际储备等领域的使用越来越多，逐渐成为国际货币体系中的重要补充。

一年来，人民币资产对全球资金的吸引力持续提升。一方面表现在境外央行和追踪国际指数的相关资金对人民币资产的配置明显上升。

据国际货币基金组织（IMF）日前发布的“官方外汇储备货币构成（COFER）”数据显示，截至2023年一季度末，人民币在COFER中占比为2.58%，位居全球第五位。今年一季度，全球主要央行所持有的人民币外汇储备总额由去年第三季度的2810.6亿美元升至2880.7亿美元。

中国人民银行数据显示，截至3月末，境外机构和个人持有境内股票规模为34905.38亿元，较去年7月末的33434.27亿元增长1471.11亿元。从债券持有情况来看，截至3月末，境外机构和个人持有境内债券规模32717亿元，较去年7月末的35872.46亿元有所减少。不过，国家外汇管理局副局长王春英日前在国新办新闻发布会上表示，今年以来全球跨境债券市场表现仍然是比较低迷的，但是外资投资中国债券市场总体向好。

人民币资产对全球资金的吸引力持续提升，另一方面表现在人民币在全球支付领域的活跃度不断提升，成为越来越多国际交易的首选货币之一。

环球银行金融电信协会（Swift）7月20日发布人民币月度报告和数据统计显示，2023年6月份，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.77%。今年1月份至5月份，人民币全球支付占比分别是1.91%、2.19%、2.26%、2.29%、2.54%。可以看到，今年以来人民币国际支付份额处于持续增长的态势。

自2016年人民币正式加入SDR以来，中国人民银行会同有关部门持续推动金融改革开放和人民币跨境使用。随着人民币在SDR货币篮子中的权重由10.92%上调至12.28%，人民币国际化进程也在逐步加快。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示，人民币在SDR货币篮子中的权重提升，意味着人民币在国际贸易、外汇储备、全球外汇交易、投融资中的使用更加广泛，人民币更加受欢迎，人民币在国际支付结算、储备与投融资方面发挥的作用越来越大，人民币国际化进程加快。同时，也反映出国际市场对人民币市场化改革与我国金融改革开放成就的高度认可。

对于未来人民币在SDR货币篮子中的权重是否还将进一步提升，王有鑫认为，随着市场认可度提高，在被动式交易策略下更多全球资金将增配人民币资产，相应的衍生交易也将增加，人民币国际化将进入良性发展阶段，人民币在多边使用、国际支付、国际投融资、跨境资产配置、外汇交易、国际储备等领域的使用将继续稳步增加。在市场力量推动下，未来人民币在SDR货币篮子中的权重有望继续提升。

(责编：罗知之、陈键)

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