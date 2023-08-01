许 洁 李 正

原标题：物流赛道活跃度提升 折射经济活力与韧性

今年以来，随着我国经济持续回暖，消费市场恢复态势向好，物流赛道活跃度也明显提升。东方财富Choice数据显示，截至7月31日，已有多家物流公司披露中报业绩预喜公告。有企业表示，受上半年国内电商消费需求加速恢复、汽车产销量及出口增长等因素带动，公司主营业务收入实现同比增长。

数据显示，上半年，全国社会物流总额160.6万亿元，按可比价格计算，同比增长4.8%，比1月份至5月份提高0.3个百分点，二季度环比提高1.6个百分点，年内物流需求累计增长整体呈回升态势。6月份，中国物流业景气指数为51.7%，较上月回升0.2个百分点，中国快递发展指数为366.3，同比提升26.6%。

物流产业的“供需两旺”，不仅折射出行业发展日新月异的变化，也反映出我国居民消费信心增强、消费需求持续释放，彰显了我国经济的活力与韧性。

业务高速增长

“越来越忙”——这是大量一线快递员上半年的共同感受。某快递公司快递员告诉记者，二季度特别是6月中下旬以来，快递送货业务量明显增加。

作为物流产业的一个重要分支，快递行业今年上半年发展势头良好，快递业务量月破百亿件成为常态，积极助力经济向好、消费复苏，市场规模稳步增长。

国家邮政局近日发布的《2023年6月中国快递发展指数报告》（以下简称《报告》）显示，6月份中国快递发展规模指数为442.1，同比提升14.4%。从分项指标看，预计6月份快递业务量同比增速约为16%，预计业务收入同比增速约为11%。

《报告》提出，今年第一季度，业务量逐月上升，累计完成268.9亿件，同比增速达11%。第二季度，单月业务量稳定在百亿件以上，业务量增速预计将超22%，高于第一季度11个百分点以上。

我国其他物流产业数据同样亮眼。数据显示，6月份，全国物流新订单指数为50.4%，环比回升0.7个百分点，再次回升到景气区间。上半年，我国民航共完成运输总周转量531.3亿吨公里、旅客运输量2.84亿人次、货邮运输量327.6万吨，行业运输生产基本恢复至2019年同期水平。

A股上市公司长久物流在中报预告中表示，2023年上半年汽车行业保持稳健发展，产销量均有所增长，我国汽车出口持续高速增长，公司主营业务顺势恢复，国际业务表现优异，预计报告期内实现归母净利润同比增长6475.70%至8941.59%。

“外贸市场整体回暖，进出口货物总量的增加也直接推动了物流需求增长。”东高科技首席行业研究员秦亮说。

人民数据研究院院长陈丽表示，多项物流指标显现回升态势，与经济复苏、市场消费需求回暖关系密切。从政策端来看，今年上半年，各地纷纷出台惠民生、促消费政策措施，一定程度上激发了居民消费意愿，促进了线上线下消费潜力的有效释放。“此外，随着以抖音、快手、小红书为代表的新电商崛起，直播等方式改变了传统的售卖渠道，挖掘了部分潜在消费需求。随着‘数商兴农’工程的推进，农村电商物流业务量涨幅不错。”陈丽说。

呼唤精细发展

随着市场需求以及行业规模迅速提升，物流产业继续做大做强还要突破一些瓶颈。

快递物流专家、贯铄资本CEO赵晓敏表示，从大物流角度看，港口、陆运、水运、航空运输等众多物流细分产业发展都会受经济形势的持续影响，由于部分生产端行业，例如设备制造、纺织、化工等，库存压力仍然较大，需求动能有待进一步挖掘，作为上游服务端的大物流产业活跃度也存在较大上升空间。

秦亮表示，目前国内物流行业仍存在三方面问题：一是运价偏低导致企业利润率低。二是行业竞争秩序有待规范。三是信息化和智能化技术应用程度不高。

多家快递公司披露的6月份快递业务经营简报显示，相比2022年同期，快递服务单票收入出现了不同程度的下滑，下滑幅度在0至12%之间。

为了减少行业价格战对单票收入产生的影响，多家快递企业在提高快递服务质量方面持续发力。菜鸟集团公众沟通与市场部李亚坤表示，今年上半年，菜鸟集团围绕“消费者对高质量服务的追求”推出了一些新的服务。例如，在国内市场的供应链业务上，菜鸟直接为商家提供存储、分拣、配送的全链路服务，既可以帮助商家有效控制成本，又能进一步缩短商品配送时间，更好满足消费者需求。

未来增长可期

上半年，在政策红利、消费回暖等因素促进下，我国物流行业环境持续改善，行业发展正进入一个新阶段。展望未来，物流行业将随着经济回稳向好迎来加速发展。

赵晓敏表示，随着促进经济回暖的政策“组合拳”陆续落地，企业投资力度和市场消费动能将得到进一步释放，企业生产积极性也将提高，预计年内大物流产业整体会呈现曲线上升态势，包括港口、海运、陆运、航空运输等赛道活跃度都将得到提升。

“此外，基于目前的经济环境以及需求市场回升速度，To C端的快递产业预计年内将有机会维持两位数的增速，产业前景相对比较乐观。”赵晓敏说。

随着新建基础设施常态化运营、网络下沉加快推进、产业融合深化发展，物流行业增长潜力仍较为可期。

京东相关负责人表示，消费者对快递服务与时效的重视逐步提升，倒逼物流企业重视服务端的增效，服务升级正成为带动物流企业业务量持续增长的又一重要因素。“从企业端角度看，公司下半年将拓展更多的行业解决方案、扩大服务广度和深度，有针对性地提供行业一体化供应链解决方案，进一步提升客户体验。”该负责人说。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经