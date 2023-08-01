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国资委进一步规范 央企控股上市公司ESG信息披露

提升专项报告编制质量

杜雨萌
2023年08月01日09:17 | 来源：证券日报
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原标题：国资委进一步规范 央企控股上市公司ESG信息披露

7月31日，《证券日报》记者从国资委研究中心独家获悉，国务院国资委办公厅已于7月25日发布《关于转发<央企控股上市公司esg专项报告编制研究>的通知》（以下简称《通知》），进一步规范央企控股上市公司ESG（环境、社会和公司治理）信息披露工作。

据记者了解，该《通知》是为落实2022年国资委发布的《提高中央企业控股上市公司质量工作方案》有关要求，其中提出中央企业探索建立健全ESG体系，力争到2023年，央企控股上市公司ESG专项报告披露全覆盖。

国务院国资委研究中心国际合作研究处副处长戚悦在接受《证券日报》记者采访时表示，众所周知，ESG已成为当今国际社会共识，ESG信息披露是其体系搭建的重要环节。近些年，全球相关国际组织、发达国家的政府部门、全球主要交易所纷纷出台了ESG披露准则和标准法案，上市公司披露ESG相关信息已成为资本市场的大势所趋。截至目前，153户央企境内上市公司编制并发布了专门的2022年度ESG报告，占比41.58%，较上一年提升了28.87个百分点。

戚悦认为，《通知》的发布，将为央企控股上市公司ESG信息披露工作提供参考，有利于其高质量完成“全覆盖”的工作要求，充分利用市场定价功能引导资本服务实体经济。

据悉，《通知》关于专项报告编制的内容主要包括《中央企业控股上市公司ESG专项报告编制研究课题相关情况报告》《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》和《央企控股上市公司ESG专项报告参考模板》。其中，《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》为上市公司提供了最基础的披露参考。即从环境、社会、治理三大维度，构建了包含14个一级指标、45个二级指标、132个三级指标的指标体系，全面涵盖ESG三大领域所有重点主题。同时，通过设定“基础披露”与“建议披露”两个披露等级，增强了操作性，具备较好的兼容性。

(责编：罗知之、陈键)
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