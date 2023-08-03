人民网北京8月3日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，8月3日08时至4日08时，东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、钓鱼岛附近海域、浙江沿海、台湾岛北部和南部沿海将有7-8级、阵风9-10级的大风，其中东海南部海域、台湾以东洋面的部分海域将有9-12级、阵风13-14级大风，台风“卡努”中心经过的附近海域风力可达13-15级、阵风16-17级。

8月4日08时至5日08时，东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海大部海域、钓鱼岛附近海域、浙江沿海、台湾岛北部和南部沿海将有7-8级、阵风9-10级的大风，其中东海南部、台湾以东洋面的部分海域将有9-11级、阵风12-13级大风，台风“卡努”中心经过的附近海域风力可达12-14级、阵风15-16级。

防御指南：

1、中央气象台、中国海上搜救中心提醒受大风影响海域航行、作业的船舶和人员应回港避风，防止船舶走锚、搁浅和碰撞，相关部门应加固港口设施，充分做好防范准备；

2、森林、草场、城区防火部门做好防火准备，机场、铁路、公路等交通管理部门应采取措施保障交通安全；

3、停止高空、水上户外作业和游乐活动，停止露天集会，切断户外危险电源，加固或妥善安置围板、棚架广告牌、简易设施等易被大风吹动的搭建物；

4、行人与车辆不要在高大建筑物、广告牌等临时建筑物，或树的下方停留。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经