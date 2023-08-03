人民网北京8月3日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，今年第6号台风“卡努”（KHANUN）（强台风级）的中心今天（3日）早晨5点钟位于浙江省玉环市东偏南方大约390公里的东海海面上，就是北纬26.6度、东经124.8度，中心附近最大风力有15级（50米/秒），中心最低气压为940百帕，七级风圈半径300-360公里，十级风圈半径100公里，十二级风圈半径50公里。

预计，“卡努”将以每小时10公里左右的速度向西偏北方向缓慢移动，将于4日上午在浙江南部近海海面（东经123.8度附近）转向东偏北方向移动，趋向日本以南洋面，强度逐渐减弱。

8月3日08时至4日08时，南海大部、北部湾、台湾海峡、巴士海峡、台湾以东洋面、东海及钓鱼岛附近海域以及长江口区、杭州湾、浙江沿海、福建沿海、台湾岛沿海将有6-8级、阵风9-10级的大风，其中台湾以东洋面部分海域、东海南部及钓鱼岛附近海域风力可达9-12级、阵风13-14级，“卡努”中心经过的附近海域风力有13-15级、阵风16-17级。

8月3日08时至4日08时，台湾岛部分地区将有大到暴雨，局地有大暴雨（150毫米）。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作。

2.相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞。

3.停止室内外大型集会和高空等户外危险作业。

4.加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地方，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切记强风将会突然吹袭，应当继续留在安全处避风。

5.相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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