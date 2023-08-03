原标题：国产“新舟”60灭火机首飞成功

科技日报讯 （记者矫阳）记者8月1日从中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业）获悉，“新舟”60灭火机已于近日在西安阎良成功完成平台首次试飞，历时1小时零1分钟，为下一阶段研发试飞、合格审定试飞及适航取证的顺利推进奠定了坚实基础。

“新舟”60灭火机启动研制以来，受到国家相关部门以及航空工业、中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称西飞）产业集团的大力支持。项目研制全线紧盯市场目标和客户需求，集智攻坚、奋力拼搏，按计划实现了平台首次试飞。

据介绍，进入7月以来，西飞加快了推进“新舟”60灭火机研制工作。项目管理部、质量适航部、供应链管理部、集成交付中心、工程技术中心等部门通力协作，针对任务系统关键技术问题与相关供应商组成联合团队积极开展技术攻坚，并在较短时间内相继完成全机及任务系统通电检查、起落架收放、发动机开车等重要任务，同时还完成机身结构静力试验件67%极限载荷试验，保证了“新舟”60灭火机按计划实现平台首次试飞。

“新舟”60灭火机是航空工业民用产品重要型号之一。作为基于正向设计的“新舟”60多用途飞机，灭火机是具有自主知识产权并严格按照《运输类飞机适航标准》（CCAR-25部）研制的大中型固定翼航空消防飞机，具有投水灭火、空中通信指挥、火灾预防监测功能，并能够承担人员运输和物资运输的应急救援任务。该机通过加装介质投放、火情监测、通信指挥、综合管理以及任务电源等系统，同时对机身结构进行改进，对舱内布置、内装饰、音频系统、空调系统、氧气系统及电气系统等进行适应性更改，实现飞机对森林/草原等航空消防、火情监测、通信指挥等功能，同时通过构型转换，兼顾人员运输和物资运输功能。

航空工业相关负责人透露，为实现航空应急救援体系关键环节突破，加强我国固定航空翼消防能力建设，国家有关部门已进行了多方可行性研究并制定实施方案，明确了建设“新舟”60灭火机作为我国航空消防的“尖刀”力量。

2021年6月，西飞启动了“新舟”60灭火机研制工作，并将该项目列为“精品工程”全力推进，计划于今年完成适航取证。

(责编：罗知之、李楠桦)

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