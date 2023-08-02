人民网北京8月2日电 （欧阳易佳）今日，习酒集团召开科技创新研讨会。会议表示，自习酒集团成立以来，公司不断强化项目过程管理，加大科研经费投入，加强科技创新平台建设，加大平台建设力度，积极开展关键技术攻关项目，以科技创新解锁品牌高质量发展新路径。

在此前召开的习酒集团科技创新大会上，贵州省科技厅党组成员、副厅长安守海表示，作为贵州酱酒的优秀企业，习酒要充分发挥科技创新的关键和中坚作用，进一步强化科技创新的紧迫感、使命感，推动贵州酱香型白酒高水平建设发展。要充分发挥企业主体作用，加强在人才培养、科技奖励、平台搭建、项目建设等方面的合作，加快建设政产学研技术创新体系，让科技资源配置全方位推进习酒科技进步、技术创新，为推动习酒高质量发展贡献力量。

科技创新是引领企业发展的第一动力，抓科技就是抓发展，谋创新就是谋未来。如何用科技创新赋能高质量发展？习酒集团董事长张德芹表示，一是要“走出去”。加强与高校、科研院所、组织机构的合作，建立博士后科技工作站，打造一个开放的习酒科研平台，加强行业重大问题研究，加大共性技术破解，加深重点战略科学项目协作，同时鼓励习酒人才走出去学习先进理念，进一步开阔视野、增长见识、提升能力。二是要“引进来”。大胆引进人才、大力引进技术、引进先进理念，习酒将为科研人才提供科研经费、科研设备等配套设施，全力支持科研工作。三是要“沉下去”。在制度保障、资源配置、激励奖励、创新氛围和生活保障等方面沉下去，解决科研团队的后顾之忧，让科技工作者心无旁骛搞科研，实现作为科研人员的价值。

(责编：孙红丽、吕骞)

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