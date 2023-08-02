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水利部针对东北三省一区启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应

2023年08月02日18:21 | 来源：人民网
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人民网北京8月2日电 （欧阳易佳）据水利部消息，8月2日10时，水利部针对内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江等省（自治区）启动洪水防御Ⅳ级应急响应。

预计，8月2日至4日，松辽流域大部将有一次强降雨过程。受其影响，松辽流域尼尔基水库以下嫩江右岸支流、第二松花江下游干支流及松花江干流将出现明显涨水过程，其中第二松花江下游和松花江上游干流可能出现接近警戒水位的洪水。

依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部针对内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江等省（自治区）启动洪水防御Ⅳ级应急响应。并向相关省级水利部门和水利部松辽水利委员会发出通知，要求密切监视天气变化，滚动开展雨水情监测预报，强化会商研判，科学实施水工程防洪调度，充分运用水库拦洪削峰错峰，加强堤防巡查防守，抓好水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御，确保人民群众生命财产安全。

(责编：孙红丽、吕骞)
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