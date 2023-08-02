人民网北京8月2日电 （记者杜燕飞）世界黄金协会1日发布《全球黄金需求趋势报告》（以下简称《报告》）显示，得益于2023年上半年全球央行购金量创历史同期新高，以及全球黄金投资和金饰消费需求的持续增长，全球黄金市场发展势头良好。其中，2023年二季度中国金饰需求量132吨，同比增长28%。

《报告》显示，2023年二季度黄金需求（不含场外交易）为921吨，同比略降2%；但包含场外交易的黄金需求总量同比增长7%，表明全球黄金市场依旧稳健。上半年全球黄金总需求（不含场外交易）为2062吨，同比下降6%；包含场外交易的上半年黄金需求总量达到了2460吨，同比增长5%。2023年二季度金条和金币需求达277吨，同比增长6%；上半年金条与金币需求总量达582吨。

《报告》指出，2023年二季度，全球金饰消费需求量476吨，同比增长3%，上半年总需求量达951吨；全球科技行业用金需求量70吨，同比下降10%，上半年总需求量为140吨；全球黄金总供应量达1255吨，同比增长7%；上半年全球金矿产量估计1781吨。

具体到中国市场，《报告》显示，2023年二季度，中国国内金饰需求为132吨，同比增长28%，但较一季度环比下降32%。主要原因在于二季度是历来的黄金消费淡季，而本季度金价在一季度大涨的基础上再度上涨，刷新历史记录。总的来看，上半年中国国内金饰需求同比增长17%至328吨。季节性规律显示，2023年年底前金饰需求或将逐步回升。

金饰消费方面，《报告》指出，硬足金产品越来越受市场欢迎。随着国内金价上涨，2023年上半年，硬足金产品凭借轻量化和高性价比的优势，吸引了年轻消费者的注意，18K和22K合金产品的市场份额进一步缩减。同时，古法金产品市场份额趋于稳定，镶嵌珐琅和宝石的轻型古法金产品成为销售亮点。

黄金投资方面，2023年二季度，中国国内金条与金币总需求为49吨，同比增长32%。整体来看，上半年，中国金条和金币需求量为115吨，同比增长33%。

展望后市，世界黄金协会中国区CEO王立新表示，季节性因素预示2023年二季度后黄金需求或将回升。鉴于2022年基数较低，2023年的年同比增幅有望达到两位数。金饰方面，各类消费刺激政策或将有助于金饰需求增长，国内金价的高企等因素可能会对金饰需求的增长造成阻碍。

(责编：孙红丽、吕骞)

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