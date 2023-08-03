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新型集装箱让散装氧化铝坐上火车

2023年08月03日09:22 | 来源：科技日报
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原标题：新型集装箱让散装氧化铝坐上火车

科技日报讯 （记者郝晓明）7月31日13时27分，满载着62节散装氧化铝的86841次货运列车从锦州港缓缓驶出，运往内蒙古霍林郭勒地区。这是中国铁路沈阳局集团有限公司（以下简称沈阳局集团公司）今年发出的第10000箱散装氧化铝。工业产品运输班列实现常态化开行，不仅降低了企业的物流成本，更为工业产品绿色运输提供了有效途径。

氧化铝是一种重要的工业原料，以往主要采用汽运吨袋包装运输形式，不仅运输成本高，运输时效也难以保证。包装破损时，白色粉状的散氧化铝还会对周边环境造成污染。

为解决这一难题，沈阳局集团公司联合多家单位研发了一种新型的集装箱，俗称“半高箱”。相比普通40英尺集装箱，“半高箱”的高度缩减到1.7米，是普通集装箱的2/3 ，“双开硬顶”的箱门方式也满足了散装氧化铝等特殊货物的运输需求。

据了解，“半高箱”不仅具有重载能力强、适货性多等特点，还能满足我国公路、水路和铁路的载重标准，并可用于货物装箱、运输，海铁、海陆、江海等联运的“门到门”全程运输。沈阳局集团公司货运部副主任尹瑞鹏介绍，工业产品改为海铁多式联运后，有效降低了企业物流成本，实现了真正意义上的多式联运和工业原料的绿色运输，单位碳排放也下降了80%以上。按照企业一年500万吨散装氧化铝使用需求，采用“半高箱”海铁联运后，一年可为企业节省运输成本5000多万元。

目前，沈阳铁路部门已常态化开行锦州港至新台子大豆、锦州港至马林铜精矿、锦州港至奈曼镍矿、锦州港至霍林河“半高箱”氧化铝等工业产品的运输班列，由锦州港发往灵山的铁矿粉、珲春南的铜精矿等货物也陆续实现了公路运输向铁路运输的转变。

(责编：罗知之、李楠桦)
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