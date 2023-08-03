原标题：逛2023年空军航空开放活动·长春航空展展馆 近观前沿科技与先进装备

近日，2023年空军航空开放活动·长春航空展在空军长春机场举行，围绕“追梦空天、制胜未来”主题，展现空军发展历程和装备建设成就。

据了解，2023年空军航空开放活动·长春航空展现场设有吉林省航空航天产业馆、航空工业馆、航空装备暨综合服务馆、航空航天制造配套馆、航空航天文创—科普体验馆等，展商总数达140家，展品1008件，较比2022年，不仅展商数量大幅增长，展品数量更是增长近2倍。其中，参展文创产品60余款，涵盖飞机模型、徽章、文化衫、盲盒等。

长春有“航空城”的美誉，此次吉林省航空航天产业馆也是现场热门展馆之一，馆内共有48家企事业单位参展，其中“长春籍”企业27家，展品280余件，参展企业涉及无人机、光电卫星、核心部件、基础材料、教育培训、通用航空、市州推介7个板块，体现吉林省航空航天及配套产业、科研院所发展成果与优势潜力，展现吉林“智”造力量。

以“逐梦蓝天向未来”为主题的航空工业馆体量比往年有明显增加。工作人员介绍，该馆整体布展面积由以往的约3000平方米扩大到约5000平方米。同时，参展产品较上届翻了一倍以上，涵盖航空工业集团海、陆、空军全体系产品，以及应急救援等重点民用航空产品，与珠海航展参展产品基本持平。

航空装备暨综合服务馆由航空装备企业和路演、招商咨询功能区组成，也是各大商家云集的展馆。工作人员介绍，馆内展商主要来自G60科技走廊的航空制造、装备及相关配套企业，参展企业29家，展出航联装备150余件（套）。路演、招商咨询功能区作为空军航空开放活动·长春航空展创新内容，航展期间将组织展商企业路演、新产品发布，搭建展商之间，展商与政府招商部门之间的洽谈平台，力促航空制造装备产业落地长春。

2023年空军航空开放活动·长春航空展上，无人机再度大放异彩，特别是7月26日晚上的无人机集群表演，让人们印象深刻。在航空航天配套制造馆，多家无人机企业正在展示最新产品和技术。据介绍，该馆展示了从上游的飞控、发动机、点击电调，到下游的行业应用作业，数据处理、应用软件开发都有很强的实力，均有展示，众多前沿新兴技术和新兴航空器类型的研发同样有亮相。

航空航天文创—科普体验馆是最受小朋友欢迎的展馆，充满了科技感和创新性。这里集中展示了航空航天科技的发展历程和未来展望，介绍了人类在航空航天领域所取得的成果和面临的挑战。该展馆整体布局按照“两条路线、六个主题”模式展开，其中，两个路线为全民路线和重点项目路线，六个主题为探索宇宙、飞行奥秘、高空逐梦、闪耀太空、智胜未来、水墨航天。展区共有34个展项，互动装置16套，以航空航天科技发展为主线，根据历史脉络设置展陈板块，系统梳理飞行背后涉及的基础科学原理，以静态展示、场景还原、模拟体验等方式进行航空知识、国防军事及爱国主义教育。沉浸式体验馆可以置身于航空模拟、太空探索、科幻武器等沉浸式体验项目中，更好地感受航空航天的独特魅力。

在科幻灵境空间，通过自主研发的科幻元宇宙，对航空产业远景展开大胆想象，开发出了一套符合技术逻辑的科幻设定体系。用不同的形式和体验方式，呈现一场多维立体的视觉盛宴，用以展示空天一体化事业发展的光明未来，通过各种互动模式的沉浸式体验，从而达到传播航空文化、启迪观众飞行梦想、激发航空爱国精神的目的。

(责编：赵竹青、李楠桦)

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