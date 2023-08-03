原标题：应急管理部：8月份我国南北多地洪涝灾害风险较高

新华社北京8月2日电（记者周圆、王聿昊）记者8月2日从应急管理部获悉，多方会商研判认为，8月份我国南北多地洪涝灾害风险较高；有2至3个台风登陆或明显影响我国；福建、湖北、重庆、四川等局地地质灾害风险高；西南和新疆等部分地区森林火险等级较高。

国家减灾委员会办公室、应急管理部日前会同自然资源部、水利部、农业农村部、中国气象局、国家林草局等召开会商会，对8月份全国自然灾害风险形势进行会商研判。

分析认为，8月份，华北东部、东北、华南西部和南部、西南地区南部等地降水较常年同期偏多，山洪、城市内涝、农田渍涝、风雹等灾害风险较高。有2至3个台风登陆或明显影响我国，接近常年同期；台风活动路径以西北行和北上以及近海转向为主，主要影响我国华东和华南沿海地区。

在高温干旱风险方面，分析指出，预计8月份将有4次高温过程，华北南部、华东中部和北部、华中中部和北部、西南东部等地高温热浪风险较高。当前正值迎峰度夏能源电力安全保供的关键期，能源电力安全保供复杂艰巨，需强化供电保障，同时关注高温干旱对户外作业及人体健康等带来的不利影响。

(责编：赵竹青、李楠桦)

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