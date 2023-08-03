原标题：智能算法发现首颗具潜在威胁小行星

2022 SF289（绿色）最接近地球的轨道（蓝色）。图片来源：华盛顿大学

科技日报讯 （记者张佳欣）美国华盛顿大学的一项新研究代表着小行星探测方面的重大进步。该校研究团队开发的一种名为HelioLinc3D的算法首次发现了一颗有潜在威胁的小行星。

HelioLinc3D利用维拉·C·鲁宾天文台为期10年的夜空调查项目发现近地小行星。在夏威夷进行的“小行星地面撞击持续报警系统”（ATLAS）的测试过程中，该算法发现了一颗小行星，其被命名为2022 SF289。

这颗小行星虽然被认为具有潜在威胁，但在可预见的未来不会对地球构成任何风险。这一发现是一个重要的里程碑，因为它验证了HelioLinc3D的下一代算法可探测近地小行星，其观测结果比当今方法所需的观测数量更少且更分散。

为了跟上维拉·C·鲁宾天文台的观测“节奏”，研究人员开发了一种新型算法，以便更可靠地发现岩石天体。今年7月18日，该算法精确定位了其第一个目标：2022 SF289。尽管ATLAS早在2022年9月19日就在距地约2100万公里的地方对这颗小行星进行了成像，但传统方法仍然未能探测到它。

研究人员表示，这是即将到来的数据密集型天文学时代的预演。从HelioLinc3D到人工智能辅助代码，未来10年的发现故事将由算法和新型大型望远镜共同演绎。

(责编：罗知之、李楠桦)

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