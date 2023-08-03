杜雨萌

原标题：央企要加快发展战略性新兴产业和未来产业

据国资委网站8月2日消息显示，8月1日，国务院国资委党委召开扩大会议，学习贯彻《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，切实把思想和行动统一到中央政治局会议对当前经济形势的判断和经济工作的决策部署上来，研究部署加快推进中央企业高质量发展、增强企业科技创新能力、携手民营企业共同发展、扎实做好安全生产和防汛救灾工作等方面的政策措施，推动国资央企在经济社会发展中更好发挥稳定器压舱石作用。

会议强调，要全面贯彻落实中央政治局会议精神，积极落实《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，全力以赴做好中央企业经济运行工作，为推动经济持续回升向好贡献力量。要紧跟宏观经济形势变化，加强监测分析，指导中央企业积极拓市增收、控制成本、处置低效无效资产等，加快打造高端化差异化竞争优势，努力做到行业领先，增强市场信心。要着眼长远，持续深化国企改革，加大科技创新力度，加快发展战略性新兴产业和未来产业，不断增强企业发展动力后劲。要坚决落实“两个毫不动摇”，在提升企业创新能力、带动产业链上下游企业协同发展上多作贡献，不折不扣解决好企业账款拖欠问题，携手民营企业等各类所有制企业共同实现高质量发展。

(责编：罗知之、李楠桦)

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