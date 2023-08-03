龚梦泽

原标题：淡季不淡 7月份多家车企销量创新高

近日，国内造车新势力陆续公布7月份成绩单。7月份是传统的车市淡季，但造车新势力们却在当月迎来了交付量新高，5家车企交付量突破万辆大关，“淡季不淡”特征明显。

具体来看，7月份再次拔得头筹的理想汽车交付量摸高至3.41万辆，同比增长227.5%，创下公司单月交付新纪录。至此，理想汽车2023年累计交付量已经达到17.33万辆。

蔚来7月份交付新车2.05万辆，位居第二位，成为第二家月销量达到2万辆的新势力车企。其中，全新ES6月度交付量破万辆，成为新势力车企中少有的单车月销破万辆的产品。就此，蔚来创始人、董事长、CEO李斌此前立下的“7月份实现2万辆交付”的目标也顺利实现。

紧随其后的是零跑汽车，7月份，零跑汽车交付量为14335辆，同比增加19%。零跑汽车CEO朱江明在接受《证券日报》记者采访时表示，零跑汽车已具备将单个核心零部件以及整车架构对外输出的能力，这将成为未来零跑汽车新的业务模式及利润增长点。“目前，零跑汽车确定达成技术合作的海外汽车品牌有两家，将分别达成整车技术授权和下车体技术架构授权。”

刚刚官宣被大众增资入股的小鹏汽车，7月份交付量实现年内新高。7月份，小鹏汽车共交付新车1.10万辆，在今年首次重新站上月交付过万辆的水平，并实现连续6个月正增长。小鹏方面表示，正积极爬升小鹏G6的供应产能，并增加专项物流确保车辆到店速度，提升交付速度。

哪吒汽车成为唯一交付量环比下跌的新势力车企，7月份共计交付1万辆，环比下降17%。为挽回销量，公司已于7月20日将新款哪吒S车型价格下调至多3万元。

有华为加持的AITO问界没有单独披露7月份交付量，但据赛力斯集团发布的产销快报显示，7月份赛力斯汽车销量为4240辆，同比下滑45.69%，由此可看出AITO问界的销量情况不容乐观。

背靠传统车企的新能源品牌表现同样亮眼，广汽埃安7月份销量为4.5万辆，同比增长80%。其高端品牌昊铂的首款量产车昊铂GT在7月初上市，当月销量为2011辆；吉利极氪7月份交付1.2万辆新车，同比增长139.7%，环比增长13.4%，在创交付纪录新高的同时，也连续6个月同环比正增长。

今年7月18日，岚图CFO沈军曾表示，“如果月销能够有1万辆就具备了IPO的条件。”然而，其当月销量表现依然疲软，以3400辆的销量在榜单中处于底部。据岚图汽车A轮融资时披露的财务信息显示，2021年和2022年上半年，岚图汽车分别亏损7.03亿元和7.38亿元。

此外，大众和别克两家传统合资品牌纯电产品也公布了交付成绩单——7月份，别克品牌纯电产品共交付8692辆；上汽大众旗下ID.3车型7月份订单量超过1万辆。

从上述车企公布的数据来看，绝大多数都实现了同比增长。事实上，乘联会此前就曾预估，由于上半年前期积累的意向用户在6月份有一波释放，同时市场热度具有一定惯性，且部分6月份订单转移至7月份交车，故预计7月份新能源汽车零售62.0万辆左右，同比增长27.5%，渗透率将达到约35.8%。

乘联会方面还表示，近期市场的超预期表现，更多是由政策和促销短期刺激因素叠加导致。新能源市场下半年将有大量有竞争力的新产品上市，有望为新能源市场带来增量，支撑整体市场销量。

值得一提的是，7月31日，国务院办公厅转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》。其中提出，扩大新能源汽车消费，落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策。

谈及新能源车企7月份成绩单和车市未来走势，乘联会秘书长崔东树在接受《证券日报》记者采访时表示，主要车企产能逐步释放，同时新车型销售获得平稳增长，促成了7月份造车新势力的捷报频传。预计国内新能源汽车消费需求和销量表现，会在政策驱动下理性持续增长。

(责编：罗知之、李楠桦)

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