人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

淡季不淡 7月份多家车企销量创新高

龚梦泽
2023年08月03日09:30 | 来源：证券日报
小字号

原标题：淡季不淡 7月份多家车企销量创新高

近日，国内造车新势力陆续公布7月份成绩单。7月份是传统的车市淡季，但造车新势力们却在当月迎来了交付量新高，5家车企交付量突破万辆大关，“淡季不淡”特征明显。

具体来看，7月份再次拔得头筹的理想汽车交付量摸高至3.41万辆，同比增长227.5%，创下公司单月交付新纪录。至此，理想汽车2023年累计交付量已经达到17.33万辆。

蔚来7月份交付新车2.05万辆，位居第二位，成为第二家月销量达到2万辆的新势力车企。其中，全新ES6月度交付量破万辆，成为新势力车企中少有的单车月销破万辆的产品。就此，蔚来创始人、董事长、CEO李斌此前立下的“7月份实现2万辆交付”的目标也顺利实现。

紧随其后的是零跑汽车，7月份，零跑汽车交付量为14335辆，同比增加19%。零跑汽车CEO朱江明在接受《证券日报》记者采访时表示，零跑汽车已具备将单个核心零部件以及整车架构对外输出的能力，这将成为未来零跑汽车新的业务模式及利润增长点。“目前，零跑汽车确定达成技术合作的海外汽车品牌有两家，将分别达成整车技术授权和下车体技术架构授权。”

刚刚官宣被大众增资入股的小鹏汽车，7月份交付量实现年内新高。7月份，小鹏汽车共交付新车1.10万辆，在今年首次重新站上月交付过万辆的水平，并实现连续6个月正增长。小鹏方面表示，正积极爬升小鹏G6的供应产能，并增加专项物流确保车辆到店速度，提升交付速度。

哪吒汽车成为唯一交付量环比下跌的新势力车企，7月份共计交付1万辆，环比下降17%。为挽回销量，公司已于7月20日将新款哪吒S车型价格下调至多3万元。

有华为加持的AITO问界没有单独披露7月份交付量，但据赛力斯集团发布的产销快报显示，7月份赛力斯汽车销量为4240辆，同比下滑45.69%，由此可看出AITO问界的销量情况不容乐观。

背靠传统车企的新能源品牌表现同样亮眼，广汽埃安7月份销量为4.5万辆，同比增长80%。其高端品牌昊铂的首款量产车昊铂GT在7月初上市，当月销量为2011辆；吉利极氪7月份交付1.2万辆新车，同比增长139.7%，环比增长13.4%，在创交付纪录新高的同时，也连续6个月同环比正增长。

今年7月18日，岚图CFO沈军曾表示，“如果月销能够有1万辆就具备了IPO的条件。”然而，其当月销量表现依然疲软，以3400辆的销量在榜单中处于底部。据岚图汽车A轮融资时披露的财务信息显示，2021年和2022年上半年，岚图汽车分别亏损7.03亿元和7.38亿元。

此外，大众和别克两家传统合资品牌纯电产品也公布了交付成绩单——7月份，别克品牌纯电产品共交付8692辆；上汽大众旗下ID.3车型7月份订单量超过1万辆。

从上述车企公布的数据来看，绝大多数都实现了同比增长。事实上，乘联会此前就曾预估，由于上半年前期积累的意向用户在6月份有一波释放，同时市场热度具有一定惯性，且部分6月份订单转移至7月份交车，故预计7月份新能源汽车零售62.0万辆左右，同比增长27.5%，渗透率将达到约35.8%。

乘联会方面还表示，近期市场的超预期表现，更多是由政策和促销短期刺激因素叠加导致。新能源市场下半年将有大量有竞争力的新产品上市，有望为新能源市场带来增量，支撑整体市场销量。

值得一提的是，7月31日，国务院办公厅转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》。其中提出，扩大新能源汽车消费，落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策。

谈及新能源车企7月份成绩单和车市未来走势，乘联会秘书长崔东树在接受《证券日报》记者采访时表示，主要车企产能逐步释放，同时新车型销售获得平稳增长，促成了7月份造车新势力的捷报频传。预计国内新能源汽车消费需求和销量表现，会在政策驱动下理性持续增长。

(责编：罗知之、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
K396、K1178、Z180次列车所有滞留旅客安全疏运完毕
　　人民网北京8月3日电 （记者王连香）记者从中国铁路官方微博获悉，8月3日2时10分，在国铁集团和地方政府、武警部队全力组织、共同努力下，安家庄站、落坡岭站最后一批滞留旅客乘转运客车顺利抵达北京丰台站。 此前，滞留在沿河城站的K1178次列车旅客已于昨日17时30分安全转运至北京北站。…
贵州习酒：以科技创新解锁品牌发展新路径
　　人民网北京8月2日电 （欧阳易佳）今日，习酒集团召开科技创新研讨会。会议表示，自习酒集团成立以来，公司不断强化项目过程管理，加大科研经费投入，加强科技创新平台建设，加大平台建设力度，积极开展关键技术攻关项目，以科技创新解锁品牌高质量发展新路径。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部