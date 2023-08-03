原标题：外资看好中国经济前景 普遍关注消费板块机遇

本报记者 王思文

8月2日，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)发表机构观点称：“我们相信接下来的一系列政策支持将有助于下半年经济恢复，即将出台的促消费举措也让我们持续看好中国股市。”

当天，尽管A股三大指数有所回调，北向资金也在连续6个交易日净买入后出现单日净卖出，但《证券日报》记者从多家外资机构处了解到，海外投资者仍青睐配置中国资产，其背后是对中国经济实现稳步复苏的信心。

在对下半年中国经济前景和投资机会的预测中，大多数外资机构认为，下半年消费动能有望提升，成为相关板块的积极因素，外资或持续流入，权益市场将有较大的投资机会。

今年上半年，A股市场波动较大，一季度是以顺周期经济恢复为主线，二季度则回到以主题交易为主线的轮动，指数整体持平，市场呈现出主题驱动、行业结构分化明显的特点。

多家外资机构在接受记者采访时表示，进入下半年，支持经济增长的政策基调更加确定，后续支持性政策陆续出台有助于活跃资本市场，提振投资者信心，将持续看好中国股市。

富达基金管理（中国）有限公司基金经理周文群对《证券日报》记者表示：“7月底召开的中央政治局会议为下半年经济发展定调，预计将会有利好经济和资本市场后续发展的支持性政策陆续出台。”

瑞士百达财富管理亚洲宏观经济研究主管陈东对《证券日报》记者表示：“未来几周需要关注的是有无可持续复苏相关政策措施出台，以推动经济增长、提振市场情绪。”

瑞银财富管理投资总监办公室认为，在汽车、电子产品和家电领域的定向促消费举措，不仅有助于推动相关企业业绩改善，也将利好平台企业。

对于下半年市场走势及具体投资机会，周文群预计，权益市场有比较大的投资机会，外资将持续流入，重点关注的板块包括食品饮料、消费建材、有国产替代概念的工业股、消费电子以及低估值的金融板块。

从市场结构上看，摩根士丹利基金主动权益投资团队对《证券日报》记者称，今年市场结构或更偏成长与消费风格。“我们将重点关注现代化产业体系下的高端制造、信息技术以及估值优势明显的医药、消费行业。”

不难看出，消费领域是外资当前普遍看好的投资方向。瑞银财富管理投资总监办公室分析认为：“日前国家发改委发布的恢复和扩大消费措施包括放宽购车条件、扩大新能源汽车消费、扩大餐饮服务消费、丰富文旅消费等，将逐渐对引导创造新消费、扩大大众消费发挥出作用。”

摩根士丹利基金主动权益投资团队表示，消费动能有望提升，将为相关板块带来较为积极的机会。

“市场预期在消费端进一步推出刺激政策，加上此前已经出台的汽车购置税延期、家具建材下乡等支持政策，这将是一个量变到质变的过程，配合基本面的良性转变，以及补库需求叠加终端放量，我们将持续看好消费板块。”周文群表示，从细分板块来看，家电板块上市公司通常拥有较高的成本竞争力、管理能力以及产品创新能力，将持续受益于消费升级需求。而且，除消费属性外，家电板块还拥有较强的地产周期属性。

(责编：罗知之、李楠桦)

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