人民网北京8月3日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）新一代电子信息产业的崛起加速了千行百业的数字化转型。随着对数据资源储存、计算和应用需求的增加，算力基础设施正在成为数字经济蓬勃发展的有力支撑。

目前，我国算力基础设施建设扎实推进，发展动能持续增强。工业和信息化部副部长张云明表示，2018年以来，我国数据中心机架数量年复合增长率超过30%，截至2022年底，在用标准机架超过650万架，算力总规模达180EFLOPS，存力总规模超过1000EB(1万亿GB)。

为了满足市场对差异化、高效能、低碳绿色计算产品的需求，近日，华鲲振宇在北京分享基于“鲲鹏+昇腾”的算力创新，邀请多位产业精英和生态伙伴，共同探讨满足数字时代多样性算力需求的未来发展方向。

北京市朝阳区人民政府党组成员、副区长舒毕磊表示，当前，随着大数据、云计算以及人工智能等新一代信息技术的快速发展，算力已经成为数字经济发展的核心竞争力和重要基石。近年来，朝阳区紧抓新一轮科技革命和产业革命的机遇，主动融入数字经济的发展浪潮，围绕科技和商务双轮驱动的发展战略，高度重视以算力基础设施为代表的新型基础设施建设和算力产业发展。

舒毕磊称，华鲲振宇将中国区的总部落地朝阳区，对朝阳区的数字经济以及信创产业的发展具有建圈强链的重要意义。未来，朝阳区将全方位做好服务，通过积极开放区内的应用场景，包括政府数字化、信息化建设，与华鲲振宇共建面向医疗、教育、交通、金融等领域的信创数字化解决方案和平台，打造具有全国影响力的数字经济和信创产业高地，推动朝阳区乃至北京市的数字经济高质量发展。

华为计算产品线副总裁田华表示，数字经济时代，算力是新的生产力，当前我国有超过2000万服务器的庞大存量，每年通用服务器采购量约400-500万台，数据中心服务器市场规模巨大。这是一个机遇与挑战并存的新时代，如何抓住产业变革机会，加速计算产业发展，以坚实的算力底座驱动中国数字经济的腾飞成为亟待思考的问题。

华鲲振宇总裁万诤称，在多样化计算时代，数据的爆炸增长和数据结构的日益丰富使得服务器产品的需求呈现多样化。在数据中心场景中，服务器配置的灵活化、定制化和安全性尤为重要；一些特殊场景要求服务器具备更高的规格和可扩展性；边缘计算场景对计算部署便捷性和可及性以及对异构算力融合提出更高的要求；在人工智能场景，大模型对AI算力的要求呈指数级上升，大模型逐渐走出实验室，进入行业和场景应用。在国家双碳战略大背景下，低碳节能绿色数据中心逐渐成为行业趋势，如何降低数据中心能耗，成为整个行业技术创新的焦点。

(责编：王连香、吕骞)

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