原标题：一根小鱼竿撬动百亿大产业 垂钓从小众迈向大众

垂钓最早可追溯到古代先民的生产活动，其后经过历史更迭、生活方式的变革，逐渐成为一项陶冶情操、修身养性的活动，历经千年不衰为人所爱。

近年来，随着网络流量的不断加持，垂钓从小众走向大众，但凡是条不大不小的“河”，都会引来无数钓友，挥“杆”方遒，好不欢乐。而随着人群规模的扩大，连接上下游的产业链开始发力：上接水产养殖，下连鱼饵钓具，还辐射与之相关的户外用品、直播带货、餐饮民宿，小小垂钓业俨然成为三产融合的综合体。

据某机构不完全统计，我国每年的钓鱼人数约有1.6亿，18岁以下的钓鱼人群占总数的13%，18至24岁占10%，25至45岁占46%。我国钓鱼产业的参与人数增量是十分庞大的，整体的年龄趋势也有了明显的偏向，钓鱼活动已经不再是属于中老年人群的“专利”，而是逐渐向年轻化、时尚化、创意化转变。

无论从政策措施、市场潜力甚至到资源禀赋，我国在发展垂钓产业的各个方面均有较大的潜力可挖掘。

近日，农业农村部、文化和旅游部以及国家文物局联合印发《关于加强渔文化保护、传承和弘扬工作的意见》。其中提到，鼓励发展以渔文化为主题的休闲垂钓、渔事体验、民宿美食和科普教育等产业，推动保护利用。

除国家级政策支持外，诸如：海南省出台了《海南省休闲渔业管理办法（试行）》、山东省出台了《关于促进海洋渔业高质量发展的意见》等，多个地方政府也在积极支持垂钓产业发展。

休闲渔业是渔业“五大产业”之一，是拓展渔业多种功能、丰富渔业产业形态的重要方面，其中，休闲垂钓及采集业为主导产业之一。

据《中国休闲渔业发展监测报告（2022）》数据显示，2021年，我国休闲垂钓及采集业营业额252.21亿元，同比下降1.96%。其中，淡水休闲垂钓及采集业营业额212.00亿元，同比增长0.80%；海水休闲垂钓及采集业营业额40.21亿元，同比下降14.36%。

淡水休闲垂钓及采集业中，营业额超过10亿元的省份有8个，依次为湖北、江苏、安徽、四川、湖南、江西、山东和广东。前六名均位于长江流域，6省营业额总和148.17亿元，占全国总量的69.89%。海水休闲垂钓及采集业中，山东、广东、辽宁的营业额分别占全国总量的46.91%、19.50%和14.76%。

我国拥有300万平方千米的管辖海域，地跨热带、亚热带、温带三大气候带，海洋生物资源十分丰富。其中有许多适于垂钓的肉食性鱼类，如鲷科、石首鱼科鱼类和石斑鱼类等。自然分布的淡水鱼类有700多种，包括许多适于垂钓的肉食性名贵鱼类，如鲈、鳜、鲶等。辽阔的水面及丰富的鱼类，尤其是许多江河、湖泊地处风景秀丽的旅游区，为发展内陆休闲渔业提供了条件。

作为户外运动的重要分支之一，垂钓产业从钓具生产到休闲钓鱼以至到竞技钓鱼，产业发展涉及多个环节。

休闲钓鱼行业包括各类钓鱼活动及其相关服务企业。目前国内示范休闲渔业基地超过500家，全国共有上万家休闲钓场。休闲渔业呈现出发展加快、内容丰富、产业融合、领域拓展的良好势头，规模和效益双双提升。

中国钓鱼运动协会(China Angling Association，简称CAA)管理国内主要钓鱼赛事，并对参赛钓手进行等级认证和积分排名。2023中国休闲垂钓大赛、2023年中国（武汉）垂钓挑战赛、2023年“鸿健杯”全国钓鱼公开赛等热门赛事吸引着众多钓友的关注。这些赛事由专业媒体如四海钓鱼频道进行转播，提供给全国钓友。而赛事的赞助商则主要来自于各大钓具厂商及钓场，媒体的报道曝光将极大地提升知名度，吸引业余钓友的消费。

钓鱼产业以业余休闲为主，更多的重心在于全民参与，因此钓具是产业链的核心。钓具商与饵料商主要承担着为垂钓者提供各类垂钓工具和辅助用具的服务。钓具的种类繁多，主要分为钓鱼竿、鱼钩、渔线轮、鱼线、鱼饵和渔具配件几大类，而每一大类中又可分为8-10个的小类。国外钓具产业发展相对成熟，钓具商均拥有悠久的历史、技术标准高，高端品牌钓竿价格单支可超过一千美金。国内钓具竞争相对分散，未有形成统治力的品牌。与此同时，随着互联网购物趋势明显增长，电商平台成为钓具主要销售渠道，传统渔具店则向专业顾问、场景体验、品牌连锁等方向发展。

天眼查数据显示，截至目前，现存渔具相关企业78.5万余家，其中，2023年上半年新增注册相关企业24.5万余家，与2022年同期相比上涨109.8%，凸显出企业对于产业未来发展的信心。

从地域分布来看，浙江、江西以及海南所拥有的相关企业数量位居前列，分别拥有10.9万余家、10.4万余家以及9.4万余家。

垂钓作为一种传统的活动，长期以来被认为是中老年人专属活动，但近几年垂钓活动逐渐年轻化、休闲化，成为年轻人青睐的一种户外运动，行业得到快速发展。某电商平台的消费大数据显示，“露营、垂钓和冲浪”超越了宅家的“手办、盲盒和电竞”，成为90后的“破产消费”新三宠。其中，让人感到反差最大就是“垂钓”，这个看似中老年的专属活动，如今成了年轻人新的栖息地。

网络公开数据显示，当前我国的垂钓用户中，24岁以下人群占比不断增长，占比达到24%左右，而25-45岁年龄段是主要的垂钓爱好者群体，占比约为45%，45岁以上的群体占比也较大。我国垂钓人群在不断年轻化，年轻用户对于垂钓装备更换频繁度较高，且更加青睐价格高、娱乐性强的设备。

受到短视频、直播等产业的发展带动，垂钓行业逐渐向年轻化方向发展。随着消费群体的改变，为了符合消费者需求，未来垂钓运营方式和装备也将不断创新，休闲垂钓场、路亚钓法等创新形式备受市场青睐。某短视频平台数据显示，00后和90后钓鱼创作者超过四成，其中80后到00后占比超70%。

随着钓鱼运动的发展，适合各种水域、鱼种、气候条件的渔具应运而生。作为钓友核心工具的“渔具”，其科技含量越来越受到关注。

鱼竿是钓鱼的核心装备之一，正确选择鱼竿对于钓鱼效果来说有着至关重要的作用。随着市场需求的不断变化，鱼竿生产相关企业需要不断进行技术升级和创新，继而推动行业的技术进步和产品升级。

天眼查专利数据显示，近3年来，与鱼竿有关的专利持续增加，从2020的648项到2021年的730项，再到2022年的740项。另外，从2023上半年数据来看，已有专利申请454项；从专利类型来看，实用新型与外观设计相关专利数量占比位居前列，分别为48.6%以及40.5%。

鱼线对于钓鱼非常重要，其质量和使用方法直接影响到钓鱼的效果，无论从承受力和耐磨性到透明度和隐蔽性再到粗细和线号都对能否“钓”到鱼影响很大。

天眼查专利数据显示，与鱼线相关的专利申请近1400余项。从近三年专利申请的数量来看，处于持续增加的态势，分别拥有161项、166项以及167项；从专利类型,超5成的相关企业属于实用新型。

鱼钩是钓鱼过程中不可或缺的一部分，其质量和材质、形状、大小及实用性以至到维护和更换等方面都会影响到钓鱼的效果。选择适合的鱼钩能够提高钓鱼成功率，钓鱼爱好者需要认真选择和保养鱼钩。

天眼查专利数据显示，与鱼钩相关的专利申请近2000项。从近三年专利申请的数量来看，2020年申请数量位居前列，拥有260项；从专利类型来看，实用新型占比56.7%，位居前列。

垂钓旅游业是休闲渔业的一个分支，是指利用水体渔业资源、渔业设施、渔业生产器具、渔产品，结合当地的生产环境和人文环境而规划设计相关活动和休闲空间，体验垂钓艺术，并集旅游、休闲、娱乐功能为一体的一种产业；是人们劳逸结合的长产业链式的渔业生产方式。

天眼查数据显示，现存垂钓旅游相关企业3.5万余家，其中，安徽、湖南以及山东相关企业数量位居前列，分别拥有6800余家、2500余家。

作为渔业发展中的新领域，垂钓旅游业产值为常规渔业产值3倍以上，显示出迷人的“钱”景。垂钓旅游业把休闲、娱乐、旅游、餐饮等行业与渔业结合为一体，提高了渔业的社会、经济和生态效益，并逐步成为现代渔业的一个支柱产业，市场前景十分广阔。一些地方还准备建设国际垂钓中心和豪华游钓场、适合普通游客的休闲垂钓中心、垂钓俱乐部、娱乐广场等项目来满足不同顾客的需求。垂钓旅游业必将是渔民致富的新路。

以有海上高尔夫的海钓为例，随着国内旅游消费升级，在海南文昌、山东青岛、浙江舟山等海洋渔业资源丰富的城市，海钓正逐渐成为当地发展海洋休闲经济的新亮点，对于应对渔业资源短缺、保护海洋生态环境、帮助渔民转产转业、推动消费等具有重要意义。

垂钓旅游业把休闲、娱乐、旅游、餐饮等行业与渔业结合为一体，提高了渔业的社会、经济和生态效益，并逐步成为现代渔业的一个支柱产业，市场前景十分广阔。

天眼查研究院认为，随着户外休闲运动的持续火热，垂钓作为其重要的组成部分吸引着越来越的爱好者参与其中。未来，垂钓产业将形成以“钓鱼”为核心，集合体育竞技、休闲娱乐、旅游观光、文化科普、住宿餐饮在内的多产业，形成立体产业结构。

(责编：曹淼、李源)

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