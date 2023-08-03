人民网北京8月3日 （记者杨虞波罗）记者从中国气象局2023年8月份新闻发布会上获悉，7月份我国气温偏高，降水接近常年，但分布不均。华北、黄淮等地高温极端性强。有8次暴雨过程影响我国，北京和河北降水量为历史同期第3多，33站日降水量突破历史极值。

国家气候中心副主任贾小龙介绍，7月，全国平均气温23.0℃，较常年同期偏高0.9℃；广西气温为历史同期最高，海南、河北和云南为历史第2高；新疆淖毛湖（45.3℃）、河北井陉和河南林州（均为43.3℃）等20个国家气象站日最高气温达到或突破历史极值。7月，全国平均降水量为122.2毫米，接近常年同期（121.7毫米）；北京和河北降水量为历史同期第3多，新疆为第2少；江苏灌云（348.2毫米）、福建福州（295.6毫米）等33站日降水量突破历史极值。7月16日至8月1日，全国平均降水量为72.1毫米，较常年同期（65.6毫米）偏多10%，为近10年最多；华北、黄淮、江南等地降水较常年同期偏多5成至2倍。

暴雨方面，7月26日-29日的过程强度达特强，受台风"杜苏芮"影响，福建、浙江等地累计降雨量350-800毫米，台湾屏东局地超过1400毫米；7月29日至8月1日，受"杜苏芮"残余环流北上影响，京津冀出现暴雨到大暴雨、部分地区特大暴雨，累计降雨量400-600毫米，北京西南部、河北中南部局地超过600毫米，河北邢台临城县累计雨量1003.0毫米、北京昌平王家园水库738.3毫米。

台风方面，7月，西北太平洋及南海共有3个台风生成，其中2个登陆，生成个数较常年同期偏少，登陆个数偏多。初台4号"泰利"于7月17日以台风级（38米/秒）在广东湛江市登陆。5号台风"杜苏芮"于7月28日登陆福建晋江，登陆时中心附近最大风力有15级（50米/秒，强台风级），登陆强度为建国以来登陆福建的第二强。

高温方面，7月，我国高温日数（日最高气温≥35℃）为5.4天，为1961年以来历史同期第3多。月内共发生两次全国型区域高温过程。其中7月5-16日，华北、华东东南部以及内蒙古西部、新疆大部等地最高气温达40℃以上，新疆吐鲁番48.7℃；北京、山西、广东、新疆、河北、河南、甘肃、辽宁等地共有12个国家站日最高气温超过历史极大值。

贾小龙表示，7月，全国共发布预警信息6.88万条，同比增加1.02%。台风、山洪灾害、地质灾害、大风、暴雨预警信息同比分别增加422%、112%、38.5%、35.3%和18.2%。山洪灾害、地质灾害、大风、暴雨预警信息均为历年（2017年-2022年）同期发布数量最高值。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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