蒙牛集团“探访沙漠有机奶源地”主题采访活动举办
8月2日至4日，世界奶业大会举办前夕，蒙牛集团“探访沙漠有机奶源地”主题采访活动在内蒙古巴彦淖尔举办。百名中外媒体记者走进“瀚海耕绿、披绿生金”沙漠有机奶源地进行采访，深入报道蒙牛坚持生态优先、推动绿色发展的新举措，对外传播蒙牛推动绿色低碳可持续发展的生动实践。
生态是内蒙古的突出优势，绿色是内蒙古的鲜亮底色。地处内蒙古自治区西部的乌兰布和沙漠，总面积约1万平方公里，蒙古语意为“红色公牛”。蒙牛携旗下圣牧自2009年起历经14年的赓续接力，在中国八大沙漠之一的乌兰布和沙漠书写了无数个“从0到1”的生命奇迹。在这里，累计种下9700万棵沙生树木，绿化沙漠200多平方公里，建立起23座牧场，养殖11万头奶牛，年产60万吨原奶，建成了全球最大的有机原奶生产基地，开创了防沙治沙与循环经济结合的世界级范例，入选联合国全球契约组织《企业碳中和路径图》案例，成为中国乳业“生态优先、绿色发展”世界级标杆案例。
通过打造“从一棵草到一杯奶”的有机全产业链，“有机环境-有机种植-有机养殖-有机加工-有机产品”的沙漠生态内循环业已形成。“一共有9座粪肥处理厂，把牛粪腐熟发酵后变成营养丰富的有机肥，可以增多土壤中的有机质”，相关负责人表示，“三亩地养一头牛，一头牛粪还三亩田”，100%粪污无害化还田，实现循环可再生农业。
值得一提的是，当奶源在加工过程中经过数字流程管控的自动化生产线，变成一袋袋成品时，会被印上由国家认监委授予的有机追溯码。工作人员表示，这是有机奶的独一无二的身份证号，保证每一滴有机牛奶都有源头可追溯。
蒙牛人的“治沙种奶”，同时也成为一条绿富同兴的可持续发展之路。蒙牛以有机全产业链为核心，向外辐射出缤纷多样的产业形态。在绿洲上，饲草、瓜果、中药材等丰富的有机农产品体系繁荣起来，围绕有机产品、有机生活的推广，有机文化之旅、有机生活馆、有机推广与有机合伙人等众多业态，应运而生。
沙漠有机以环境、社会、商业效益“三位一体”的生动实践，在中国乳业可持续发展进程中形成治沙哺业的蒙牛模式，成为蒙牛GREEN可持续发展战略落地见效的最佳诠释。以“守护人类和地球共同健康”为己任的蒙牛集团，携手上下游合作伙伴共同实现产业生态圈的可持续发展。
蒙牛承诺力争在2030年前实现“零毁林”，是首批加入由联合国粮农组织等联合发起的全球“乳业净零之路”气候倡议的中国乳品企业，推动实现“予自然 共绽放”美好愿景。凭借出色的ESG表现，蒙牛MSCI ESG评级率先升至A级，连续三年创下新高，在国资委“ESG先锋50指数” 426家央企上市公司中排名第一，连续三年入选恒生可持续发展企业指数成分股。
吹尽狂沙始到金。蒙牛集团探索出瀚海耕绿、披绿生金的可持续路径，为筑牢中国北方重要生态安全屏障作出积极贡献。展望未来，蒙牛集团将锚定“再创一个新蒙牛”目标，坚持“GREEN”可持续发展战略，推动“草牧奶、种养加”全产业链协同绿色发展，为加快实现中国奶业振兴助力、为全面推进美丽中国建设添彩。
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