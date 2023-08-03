人民网记者 杜燕飞

“指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率”“发挥总量和结构性货币政策工具作用”“保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定”……日前，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议要求，下半年，中国人民银行、国家外汇管理局系统要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备，扎实推动经济高质量发展。

指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率

对于房地产市场，会议指出，因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。

“本次会议提出的‘因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行’是贯彻落实7月24日中共中央政治局会议精神的一项举措。”招联金融首席研究员董希淼表示，下一步应尽快调整优化住房限购、限贷、限售政策。重点是从需求侧尽快采取切实措施，更好地满足刚性和改善性住房需求，稳住和提振居民住房消费，促进房地产市场平稳健康发展。如在一线和核心二线城市，继续降低首套房贷首付比例和利率，改变“认房又认贷”要求，降低二套房贷首付比例；对已经结清贷款的购房者，申请贷款适用首套房贷标准。对二套房贷利率下限应及时进行调整。在部分二线城市和三四线城市，如果房价连续下跌，允许自行调整二套房贷利率下限，恢复三套房贷。

有分析认为，相较于中国人民银行货币政策司司长邹澜日前在国新办发布会上的“按照市场化、法治化原则，我们支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定，或者是新发放贷款置换原来的存量贷款”表态，本次会议提出的“指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率”更加明确，传递出更加积极的信号。

“下一步，存量房贷调整工作应遵循‘依法’‘有序’两个原则。”董希淼表示，“依法”，是指存量房贷合同由银行与借款人签订，利率条款变更也应在指导意见之下，由借贷双方依法协商一致；“有序”，即存量房贷利率调整不会“一刀切”，可能主要针对利率明显偏高的部分存量房贷，可根据利率高低分别确定不同的下调幅度，也可以是阶段性下调。考虑到存量房贷利率调整可能影响银行息差稳定进而影响银行向实体经济减费让利的持续性，央行可通过结构性货币政策工具，对影响较大的银行给予阶段性支持。

发挥总量和结构性货币政策工具作用

对于货币政策，会议指出，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，发挥总量和结构性货币政策工具作用，大力支持科技创新、绿色发展和中小微企业发展，着力增强新增长动能。继续深化利率市场化改革，促进企业综合融资成本和居民信贷利率稳中有降。

助力经济稳增长，金融支持是重要一环。民生银行首席经济学家温彬表示，从历史上看，货币政策宽松之后，会伴随着一系列稳增长措施。今年6月中旬以来，国家开始加大逆周期调节力度，人民银行下调政策利率。今年3月降准之后，目前金融机构加权平均存款准备金率为7.5%左右，从提供流动性、降低资金成本、配合财政政策角度看，下半年仍有降准的可能。结构性货币政策也将继续聚焦重点、合理适度、有进有退。

“货币政策发力稳增长，需要在总量方面保持流动性合理充裕的同时，还需要用好结构性政策工具，结合经济发展动力转换、长短期经济发展需要，短期经济发展面临的困难，引导加大对科技创新、小微企业等领域的支持力度。”邮储银行研究员娄飞鹏认为。

对于会议提出的“继续深化利率市场化改革”，董希淼表示，要发挥贷款市场报价利率（LPR）形成机制改革的效用，进一步降低公开市场操作、借贷便利等货币政策工具的利率，引导LPR继续下行，推动民营企业、小微企业融资成本稳中有降。加强对金融机构收费工作的监管，进一步规范涉企收费行为；畅通民营企业、小微企业融资环节的堵点，提高融资效率，减少中间环节，降低民营企业、小微企业获取金融服务的隐性成本，降低企业综合成本，增强企业获得感。

保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定

会议提出，加强和改善外汇政策供给，维护外汇市场稳健运行。密切关注跨境资金波动情况，加强宏观审慎管理和预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。推动银行健全汇率风险管理服务长效机制，加强对重点主体汇率避险支持。

中国人民银行副行长刘国强此前在国新办举行的2023年上半年金融统计数据情况新闻发布会上表示，人民币汇率的走势从长期看取决于经济的基本面，从短期看是测不准的。长短期综合起来看，我国是大型开放经济体，汇率受到各种因素的影响，既可能升，也可能贬。但是往上、往下，都不会偏到哪里去。

“近年来，在应对多轮外部冲击的过程中，中国人民银行积累了丰富的应对经验，也具有充足的政策工具储备。我们有信心、有条件、有能力应对各种冲击，维护外汇市场平稳运行。”刘国强说。

一直以来，中小微企业汇率避险是国家外汇管理局关注的重点。“今年以来，国家外汇管理局继续拓展政府部门、银行和企业之间的三方合作渠道，继续探索优化中小微企业汇率避险的成本分担机制。”国家外汇管理局副局长王春英此前在国新办举行的2023年上半年外汇收支数据情况新闻发布会上表示，国家外汇管理局将继续指导中国外汇交易中心免除中小微企业避险保值衍生品使用在银行间外汇市场交易的手续费，通过各种方式降低中小微企业汇率避险成本，支持银行利用好大数据提升中小微企业衍生品授信的便利度。

(责编：孙红丽、吕骞)

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