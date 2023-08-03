新华社北京8月3日电（记者叶昊鸣、王聿昊）记者3日从交通运输部获悉，交通运输部等11个部门和单位近日联合印发通知，就推进汽车客运站转型发展部署相关工作。

据交通运输部有关负责人介绍，各地交通运输部门要优化客运站空间布局、等级结构和功能，从大站集散向多点串联转变；审慎新建等级客运站，打造与火车站、机场、客运码头一体衔接的综合客运枢纽；支持客运站在高校、商超、医院等客流集中地设立停靠点，强化与铁路、民航的衔接，更好服务旅客联程运输。

这位负责人说，要加强道路客运运行监测，优化调整客运站存量规模，适度缩减售检票、候车等服务设施设备规模，同时支持客运站规范开展停靠点运营。

这位负责人指出，各地交通运输部门要会同发展改革、能源部门支持客运站建设充电设施，提供营运车辆充电服务和夜间充电托管服务，支持拓展货运物流、邮政快递服务，以及公交首末站、停保场等功能，配置出租车停蓄车场、共享交通工具停放点，拓展汽车租赁、机动车驾培等服务。

根据通知要求，各地交通运输、文化和旅游部门要引导客运站和旅行社等加强合作，支持在客运站内设立旅游集散中心，完善至旅游目的地的直通车网络，鼓励开展电商销售、酒店住宿、汽车后市场等服务。

通知指出，要支持客运站在符合国土空间规划及保留基本客运服务功能的前提下实施用地综合开发；客运站利用存量房产、土地资源发展产业用地政策支持的产业、行业的，适用在一定年期内不改变用地主体和规划条件的过渡期支持政策；支持实施地上地下空间综合立体开发，分层设立建设用地使用权。

通知强调，各地交通运输部门要积极争取属地政府经费支持，用于客运站承担的公益性服务，积极搭建平台，帮助客运站富余站务人员转岗至城市轨道交通、铁路、物流、邮政快递等适任岗位就业。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经