人民网北京8月3日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，今日，我国海拔最高风电项目——西藏措美哲古风电场首批5台单机容量3.6兆瓦的风力发电机组成功并网发电。项目全部投产后，年发电量将超过2亿千瓦时，可以满足周边近14万个家庭一年的用电量。

据介绍，在风电项目中，一般将海拔3500米至5500米称为超高海拔地区。西藏措美哲古风电场位于喜马拉雅山北麓的山南市措美县哲古镇，海拔5000米以上，总装机72.6兆瓦，是西藏首个超高海拔风电开发技术研究和科技示范项目，也是首个并入西藏主电网的风电项目。

据三峡集团措美哲古风电场负责人王亮介绍，该风电场二期项目全部采用单机容量3兆瓦以上的机型，其中最大单机容量达到3.6兆瓦，可有效提高当地风资源利用效率。3.6兆瓦风机叶轮直径达160米，风机轮毂中心距地面90米，具有高海拔适应性、防紫外线、防雷、耐低温、抗覆冰等技术特点，能够在严苛的自然环境下长期稳定运行。

三峡集团董事长、党组书记雷鸣山表示，西藏措美哲古风电场的建设，在科技创新、风机设计制造、项目建设管理等方面取得了新进展，为后续超高海拔地区“基地化、规模化、集中连片”风电开发奠定了基础。