让优质农产品走进市场 区域合作助推农业品牌发展
2023年08月04日10:40 | 来源：人民网
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人民网北京8月4日电 （记者许维娜）“近年来，京冀两地在农业领域的合作不断深化、层次日益提高、成果持续扩大，河北大力推动河北净菜进京‘六进’活动，不断加大品牌农产品的宣传推介力度，把北京市场作为河北农业品牌的首选地，同时越来越多的河北品牌农产品进入了北京市场。”河北省农业农村厅二级巡视员郑红维在“六进”行动专题推介会上表示。
河北省区位优势明显，农业资源丰富，品牌特色鲜明。有专家表示，通过实施河北品牌农产品北京“六进行动”，持续宣传农业品牌，有助于扩大产品知名度，加快构建“冀”字牌农产品品牌体系，让河北农产品走进更多家庭。
据介绍，“六进”行动精品展位于北京中国国际展览中心朝阳馆内，占地面积约300平方米，来自河北、天津的48家优质品牌农产品企业的200余款优质农业产品集中展览品鉴，产品涵盖果蔬类、干果干货类、粮油类、生鲜水产类、肉禽蛋品类、酒水饮料类等。
记者还了解到，多家参展企业在产品销售、意向客户开发、商业伙伴合作、企业品牌宣传展示等方面取得了较好收效。
“诚邀各界朋友到廊实地考察、洽谈合作，把更多项目、更多业务板块放在廊坊，共享商机、共谋发展。”廊坊市农业农村局党组书记、局长张兵在推介会上表示。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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