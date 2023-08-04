原标题：欧姆龙（大连）新研发生产基地竣工并投入运行

日前，大连市委副书记、市长陈绍旺在金普新区会见欧姆龙株式会社取缔役会长山田义仁，出席欧姆龙（大连）新研发生产基地竣工仪式并调研该基地运行情况。

陈绍旺对山田义仁的到访表示欢迎，感谢企业为大连产业结构优化升级和经济社会发展所作的贡献，并祝贺新研发生产基地投入使用。陈绍旺说，当前，大连正锚定“两先区”“三个中心”建设目标，深入推进高水平对外开放，更大力度吸引和利用外资，加快构建现代化产业体系，今年上半年主要经济指标好于全国全省，经济运行延续了稳中有进、持续向好的发展态势。

陈绍旺说，大连与“欧姆龙”保持了长期良好的合作关系，“欧姆龙”健康医疗设备生产基地、销售基地、研发中心及“欧姆龙”中国地区财务业务共享中心先后落户大连，充分体现了企业的战略眼光、前瞻思维以及对大连营商环境和发展潜力的认可。希望“欧姆龙”以新研发生产基地运行为契机，持续深耕大连，不断扩大投资布局，深化拓展合作领域，推动更多优质项目落户大连，实现互惠互利、共赢发展。

山田义仁感谢大连市有关方面对公司在连企业的关心支持，特别是在新冠病毒感染疫情期间为企业提供的帮助。他表示，“欧姆龙”将抢抓大连发展机遇，借助大连产业、人才和政策优势，进一步拓展业务领域，深化务实合作，为大连实现高质量发展作出积极贡献。

仪式结束后，陈绍旺来到该基地技术革新、软件开发等部门及自动化生产车间，调研技术研发、生产经营等情况，与企业负责人深入交流，希望企业抢抓智能制造新机遇，聚焦前沿领域和市场需求，加大在连研发投入，加速产品升级和新产品开发。同时发挥头部企业带动作用，吸引更多上下游企业在连集聚，提升本地配套率，加固做强产业链，打造技术领先、配套完善、功能齐备的世界一流健康医疗设备产业基地。

陈绍旺要求金普新区管委会和市政府相关部门与企业建立有效对接机制，提供“点对点”精准服务。要坚持问题导向、需求导向，推出更多简洁明了、务实管用、便于操作的政策举措，优质高效为企业办实事解难题，全力护航企业高质量发展。

“欧姆龙”是全球知名的自动化控制及电子设备制造厂商，业务涵盖工业自动化控制系统、电子元器件及健康医疗设备等领域，先后在我市投资成立欧姆龙（大连）有限公司、欧姆龙健康医疗（中国）有限公司、欧姆龙（中国）有限公司大连分公司。欧姆龙（大连）新研发生产基地主要从事人体循环系统、呼吸系统、疼痛管理等健康医疗产品研发和生产。

市委常委、金普新区党工委书记王守宇，欧姆龙健康医疗株式会社社长冈田步参加相关活动。（记者 刘晓华）

(责编：曹淼、李源)

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