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如何定义智慧农业，仅是一个APP吗？

农业缺数据吗，数据又生成的数据怎样能利用起来？

农产品价格，如何匹配得上前期数字建设的资金投入？

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近日，人民网《人民会客厅》栏目邀请先正达集团中国MAP与数字农业数字化总监、数字农业总经理单奕，沐曦集成电路（上海）有限公司首席产品官孙国梁，中国电信农业农村事业部重大项目部总经理辛北军等嘉宾，围绕“智慧农业建设 助力乡村振兴”的话题进行对话交流。

嘉宾们认为，数字乡村建设是实现农业农村现代化的重要路径，也是推进乡村振兴战略的重要突破口，亦是建设数字中国的重要内容。要以数字化建设为契机，充分利用好数字“富矿”，全面推进数字技术在乡村全方位、全角度、全产业链的应用，让数字技术与乡村发展深度融合，让广大农民共享智慧农业发展成果。

技术加持以智“慧”农

“现代农业正在逐步告别‘面朝黄土背朝天’的模式，实现了种地远程化、智能化。”孙国梁说，智慧农业主要体现在农业生产感知、智能分析系统、远程控制三大方面，通过结合最先进的科学技术和人工智能技术，提高效率、降低成本、改善质量，实现可持续发展的目的。

在实际应用场景中，智慧农业如何为农户的田间管理、种植过程提供有效督导？单奕以自身经验为案例做出了解答，“在种植阶段，通过提供一系列数字化新农具，比如长势预测、种植异常识别、产量预测、气象服务、变量植保和水肥技术，为消费者种出好品质；在产品售卖阶段，通过建立生产、溯源、流通一体化平台，对接农产加工、售卖等相关客户，为农户提前锁定销售渠道，同时助力适当的溢价；在产业方面，提供了多种AI模型来建立整个粮食收储环节的监控体系，提升优化产业链。”

“在以产业振兴带动乡村振兴方面，智慧农业有巨大的发展空间。”辛北军说，强国必先强农，随着农业农村数字化进程加快，农村数字经济将得到快速发展。通过与全产业链的结合，打造“区块链+农产品”平台，实现从生产端到流通端，最后到市场端的全流程产品、质量可追溯。提升农产品质量和价格，最终让农民受益。

各方协力让农业更智慧

智慧农业，仅是农业的事吗？无论是从助力乡村振兴，还是站稳产业新风口的角度，当前社会各界都在关注智慧农业的发展。政策扩大支持、技术拓展应用新场景、资金聚焦产业新赛道，智慧农业未来可期。

孙国梁认为，在加快农业数字化转型的同时，要加强品牌建设，加大独特品牌影响力的辐射，拓宽农业生产经营的“朋友圈”，利用渠道资源做出品牌效应。“我们要打造农业智慧大脑，搭建算力‘新基建’，各方生态伙伴携手用科技赋能乡村振兴，激发智慧农业活力，走出一条具有中国特色的农业可持续发展道路。”

人才队伍建设也是智慧农业的关键一环。对此，辛北军以中国电信村村享数字乡村综合信息服务云平台与中国农业大学“科技小院”融合，赋能乡村产业振兴为例，提出要培育既懂农业、又懂信息化的研究生，把农村当成课堂，“智慧农业的发展是一汪活水，需要全产业链的支撑，也会产生很多社会化服务的机会，应注重在‘培’‘引’‘服’上下功夫，大力培育本土人才，厚植人力资源优势。同时积极引进外来人才，凝聚创新发展动能。”

在不久前召开的全国生态文明大会上，生态环境保护问题再次成为公众议题。对此单奕建议，应增强行业及大众的环境保护和土地保护意识，建立研究、生产和落地体系，多方联手共同推进智慧农业在环境、土地保护上的赋能。

(责编：孙红丽、吕骞)

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