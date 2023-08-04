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近300项数实融合案例参与人民网“数造新实体2023”案例征集

2023年08月04日17:48 | 来源：人民网
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人民网北京8月4日电 （记者王震）为推动数字经济与实体经济深度融合，加快传统产业数字化转型升级，今年6月，人民网经济民生编辑部、人民网财经研究院数字经济研究中心启动“数造新实体——数字技术赋能实体经济（2023）”课题项目，并向社会征集案例。

案例征集工作得到了来自国务院发展研究中心、中国国际经济交流中心、中国工业经济联合会、中国国家创新与发展战略研究会、中国电子学会政策研究与国际合作中心、中科院软件所研、中央财经大学中国互联网经济研究院、浙江大学机械工程学院等单位的支持，经一个多月的内部推荐和网络征集，截至7月31日，课题组收到来自200多家企业的近300项实践案例。这些案例集中展示了人工智能、大数据、云计算、边缘计算、区块链等数字技术在工业互联网、智慧城市、数字乡村、金融科技、生成式人工智能、网络安全等十余个行业领域的创新应用，进一步扩大案例库的行业覆盖面和案例典型性。

今年的课题研究紧密结合中央“加强科技创新、建设现代化产业体系”的最新要求。从案例征集情况来看，今年的案例更加突出“加快传统产业高端化、智能化、绿色化升级改造”“培育壮大战略性新兴产业”“发展数字经济和现代服务业”“开辟新领域、新赛道，培育竞争新优势”等特点。其中，工业互联网、智慧城市、数字乡村等领域案例更为集中。如，围绕“中国农机配件之都”高阳庞口，打造的中国农机产业互联网数字生态平台；基于产融大数据的产业精准招商平台；浙江省建德市微应用集市，实现面向政府部门、企事业单位的公共数据资源开发利用模式创新；浙江嘉善西塘“只要点一次”乡村共富小屋，落地 “远程医疗”“电商带货”“区域产品”“金融支农”等数字化特色场景。

按照规划，下一步课题组将启动专家研讨、案例路演、实地调研等环节，最终形成“数造新实体”典型案例库和《数造新实体——数字技术赋能实体经济案例研究》电子版白皮书；核心成果与重要观点还将在相关论坛、权威媒体等载体上发布。

点击查看数造新实体案例库

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(责编：王震、章斐然)
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