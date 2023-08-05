加快培育数据要素市场 激发数字经济新动能
人民网北京8月5日电 （记者栗翘楚）手机支付、网络购物、智慧医疗……近年来，数字技术应用使人们的日常生活更加便利。数字应用融入生活，不断拓宽数字经济蓝海。从舌尖到指尖、从田间到车间、从地面到“云端”，数字经济正助力经济提质增效、高质量发展。
当下，数据要素与土地、劳动力、资本、技术并列为生产要素，新一代数字技术是创新最活跃、应用最广泛、带动力最强的科技领域，数字化转型成为全球经济发展的大趋势。
今日，记者从中国数字经济创新发展大会新闻发布会上获悉，由工业和信息化部、广东省人民政府联合主办的“2023中国数字经济创新发展大会”，将于8月16日至18日在广东省汕头市召开。今年大会以“聚数联侨 数创未来——高质量推进新型工业化”为主题，立足汕头，聚焦广东，面向全国，辐射东南亚，秉承国内领先、国际一流的数字经济大会定位，创新实施“开门办会”举措。
工业和信息化部信息技术发展司副司长江明涛表示，广东省是我国制造业大省、数字经济强省，在中国式现代化建设的大局中地位重要、作用突出。汕头市是我国经济特区、中国著名侨乡、海上丝绸之路重要门户，在“侨”经济和跨境数据传输方面拥有突出优势，在广东省乃至全中国数字经济整体发展中发挥着重要作用。
近年来，广东瞄准数字产业化与产业数字化双向发力，促进数字经济与实体经济深度融合。“据中国信通院测算，2022年广东省数字经济规模为6.41万亿元，增长8.6%；占地区GDP的比重较上年提升2.2个百分点，由2021年的47.5%扩大到2022年的49.7%，总体规模连续六年居全国第一。”广东省工业和信息化厅副厅长曲晓杰表示，广东数字经济呈现加速发展的良好势头，为奋力推进中国式现代化的广东实践提供了有力支撑。
江明涛表示，目前，数字经济已逐步成为我国国民经济的重要支柱，并且进入了高质量发展的全新阶段。自2012年以来，我国数字经济规模持续增长，已成为驱动我国经济增长的一支重要力量。下一步，工业和信息化部将持续推动“壮大数字经济核心产业”“扎实推进新型工业化”等重点工作落地，积极培育新业态新模式，引导全国各省市地区数字经济实现高质量发展。具体体现在以下几个方面：
一是夯实数字根基，加快新型信息基础设施的建设。工业和信息化部按照“网络先行、应用牵引、市场主导、政策推动”的工作思路，深入推进移动物联网全面发展，加大5G、千兆光纤网络建设力度，推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破，继续巩固网络能力的领先优势，打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力。
二是深化融合应用，推进产业数字化转型升级。工业和信息化部研究制定重点行业数字化转型路线图，培育一批数字化转型的标杆。推进5G扬帆行动计划，深化“5G+工业互联网”融合应用，推动工业互联网向工业园区推广应用，打造一批5G全连接工厂。实施智能制造合作伙伴计划和标准领航行动，建设一批全球领先的智能工厂和智慧供应链。
三是瞄准重点领域，推动数字产业化创新发展。工业和信息化部加快人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业发展，引导支持企业加大研发投入，提升通信设备、核心电子元器件、超高清显示等产业水平。推动集成电路和工业软件产业高质量发展。高标准建设特色软件学院，创建一批中国软件名城和名园。
四是激活数据潜能，加快培育数据要素市场。工业和信息化部持续指导北京、上海等地数据交易所高水平建设，培育一批专业的数据服务商，探索数据流通治理和开发新模式。进一步推动数据管理国家标准（DCMM）贯标，扩大数据管理体系的覆盖面和应用水平，提升企业数据管理能力和数据供给的质量。
五是深化交流合作，拓展数字经济合作空间。工业和信息化部持续加强国际数字经济领域的合作，积极参与G20数字经济部长会议、中国-东盟数字部长会议、金砖国家新工业革命伙伴关系论坛等系列活动，进一步深化与东盟、非盟、“一带一路”沿线国家的数字经济联系，携手打造开放、公平、公正、非歧视的数字经济发展环境。
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