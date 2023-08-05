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金融监管总局要求行业全力做好防汛救灾金融服务

2023年08月05日14:32 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月5日电（记者李延霞）近日，华北、黄淮等地出现极端降雨，引发洪涝和地质灾害。记者从国家金融监督管理总局获悉，金融监管总局指导受灾地区监管局和银行保险机构第一时间启动应急响应，认真做好机构防汛救灾和灾区群众的金融服务，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

　　截至8月3日，北京、天津、河北等14个受灾地区的保险机构收到保险报案14.36万件，估损金额32.92亿元。目前已赔付案件2.73万件，赔付金额1.16亿元。

　　从险种来看，主要涉及车险、企财险和农业保险，其中车险报案9.82万件，占全部报案件数的68%，估损金额13.72亿元；企财险报案5660件，估损金额9.66亿元；农业保险报案1.43万件，估损金额5.42亿元。

　　据了解，金融监管总局发布相关通知，要求保险机构进一步科学精准做好灾害应对和查勘理赔，着力做到预判要准、准备要实、沟通要顺、程序要简、赔付要快、服务要专，高效开展保险服务工作。

(责编：赵光霞、杨光宇)
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