人民网北京8月5日电 （欧阳易佳）国家林草局近日在辽宁省彰武县章古台林场召开科尔沁、浑善达克沙地歼灭战片区推进会，标志着科尔沁、浑善达克两大沙地歼灭战正式启动。

国家林草局相关负责人表示，在扎实推进科尔沁和浑善达克沙地歼灭战进程中，必须坚持系统治理，加强治沙、治水、治山全要素协调和管理，充分体现山水林田湖草沙一体化保护和修复；遵循生态系统内在规律开展防沙治沙，坚持乔灌草相结合，科学选择植被恢复模式，合理配置林草植被类型和密度，确保治一片成一片；强化区域和部门协同，牢固树立一盘棋思想，突破行政区划界限，积极探索区域联防联治的新路子，支持有条件的地方跨区域联合作战；聚焦歼灭战区域面临的治理重点难点，积极谋划全要素治理项目，建立重点项目库，确保项目可落地、可完成、可考核。

该负责人指出，要坚持目标考核，将防沙治沙工作和三北工程建设纳入林长制考核，组织有关部门、三北工程区各级政府签订责任状，将考核细化落实到具体项目；健全工作体系，林草部门要切实履行主管部门职责，积极会同相关部门建立专班机制，合力推进各项重点工作，形成责任明确、齐抓共管的工作体系；大力弘扬“三北精神”，加强典型模式、示范项目推广，大力选树宣传先进典型、英雄模范，营造全社会关心支持防沙治沙的浓厚氛围。

辽宁彰武是我国防沙治沙的一面旗帜，土地沙化面积一度占全县总面积96%，如今土地沙化面积已由524万亩降至不足200万亩、林地面积则由18万亩增至212万亩。七十余载接续奋斗，逐步构筑起以彰武县为核心的千余公里阻沙林带，成功阻止了科尔沁沙地南侵，并将其南缘向北压缩13公里。

多年来，辽宁以三北防护林体系建设工程为抓手、以沙化土地治理和荒漠化综合防治为重点，先后实施系列生态修复工程，有效遏制了科尔沁沙地南侵，实现了由“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变，全省沙化荒漠化土地呈现出“整体好转、改善加速”的良好态势。

“与2004年相比，沙化土地面积减少151万亩、下降18.4%，荒漠化土地面积减少288万亩、下降28%。资料显示，辽西北地区生态状况持续好转，改善了沈阳都市圈大气降尘量和沙尘天气，2020年降尘量和沙尘天数与2005年至2008年平均值相比，分别下降32.5%和65.4%。”辽宁省林业和草原局相关负责人介绍。

据了解，辽宁省联合8个省直部门共同编制了《辽宁省科尔沁沙地歼灭战和荒漠化综合防治行动方案（2023—2030年）》（以下简称《方案》），确定重点任务和项目，立足省情高标准制定目标，并量化目标任务、严格监督考核，通过实施《方案》和构建责任体系，实现了横向到边、纵向到底的防沙治沙新机制，确保全面打赢科尔沁沙地歼灭战。

(责编：鲁婧、吕骞)

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