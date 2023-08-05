人民网北京8月5日电 （欧阳易佳）8月4日，财政部、水利部紧急安排水利救灾资金4.5亿元，用于支持京津冀地区水利工程设施修复等救灾工作，及时恢复防洪功能，切实保障防洪安全。

受台风“杜苏芮”残余环流北上影响，北京、天津、河北3省市出现强降雨，海河流域发生流域性大洪水，先后启用8个国家蓄滞洪区蓄洪滞洪，一些水利工程设施损毁。水利部专题会商部署海河、松辽流域洪水防御工作，国家防总副总指挥、水利部部长李国英指出，当前海河流域洪水正在演进过程中，松花江流域强降雨过程尚未结束，6号台风“卡努”仍有可能对我国造成影响，必须强化过程意识，以“时时放心不下”的责任感，继续抓实抓细各项防御措施。

李国英要求，海河流域防汛方面，一是强化已启用蓄滞洪区围堤和安全区堤防的防守，加强区内洪水演进监测预报，提前通知下游并撤离受影响人员。二是逐蓄滞洪区做好退水方案，高度关注退水过程中可能出现的安全风险，提前预报排水进入下游河道时间，完善相关工程调度运用方案，做好堤防防守。三是尽快完成险情抢护任务，及早消除安全隐患。四是提前做好蓄滞洪区运用补偿准备工作。五是抓紧进行洪水复盘，建构并校验水文模型。六是提早谋划灾后重建，抓紧研究提出水工程修复方案，加快推进雨水情监测预报“三道防线”和数字孪生永定河建设。

李国英表示，松花江流域防汛方面，一是盯紧洪水过程，达到洪水编号标准立即发布预警信息，并启动相应响应机制。二是聚焦高水位运行水库，提前撤离危险区人员，立即降低水位运用，必要时采取开挖非常溢洪道等应急措施，确保水库安全；大流量下泄或启用非常溢洪道时均要确保下游安全。三是逐一检视中小型水库安全度汛风险隐患，落实防汛“三个责任人”，出现风险立即撤离危险区人员、降低水位运行，严防水库垮坝。四是加强超警、超保河段堤防防守，预置抢险人员、设备、料物，出现险情立即转移受威胁人员，全力抢险，防止堤防决口。

此外，还要密切关注大汶河流域强降雨过程和6号台风“卡努”动向，加密预报、滚动预报、跟踪预报，及时发布预报结果和预警信息，提前落实水库拦蓄和堤防防守等防御措施，确保防洪安全。

(责编：鲁婧、吕骞)

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