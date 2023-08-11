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一带一路 大道同行

延续海丝文脉 漳州月港扬新帆

任妍 苏海森
2023年08月11日10:43 | 来源：人民网
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原标题：延续海丝文脉 漳州月港扬新帆

福建漳州月港，亦名月泉港，因其“一水中堑，环绕如偃月”而得名。400多年前的古月港，是明朝“海上丝绸之路”的启航港，也是中国古代海上丝绸之路主要始发地之一。现在，月港古镇以其独特的方式述说着往日繁华和今日风貌。

月港码头遗址。人民网 陈腾摄

月港码头遗址。人民网 陈腾摄

据了解，月港繁盛时期拥有18条航线，通往东南亚与西亚、拉美、欧洲等47个国家与地区。

在“海丝”时空链条中，月港的地位不可或缺，影响深远。

“月港的兴起是从明朝开始的。”龙海海丝文化研究会会长江智猛介绍，随着月港海外贸易的迅速崛起，茶叶、瓷器、纺织品等无数货物顺九龙江支流抵达月港，等待出洋，带着异国特色的商品也同样云集于此。鳞次栉比的双桅船停靠在月港码头上，忙着上货、卸货。

江智猛认为，历史上许多中西文化在月港碰撞和融合，形成了独具魅力的港口文化。

岁月流转，当年的港市遗址，今仍依稀可见。

如今，龙海区海澄镇月港码头临江的豆巷，屋宇接连不断，砖墙紧密呼应，明代的建筑风格依稀可辨。在豆巷旁不足一公里的江岸上，溪尾、阿哥伯、店仔尾、容川、中股、路头尾、饷馆7座古码头顺沿九龙江依次排开，古镇仍保留着晏海楼、城隍庙、文庙、萃贤坊4处遗址。

“当时，这条古街有商行数十家，售卖着食品、手工品，更有香料和奢侈品。”祖辈生活在豆巷的蔡长顺“满肚子”都是月港故事。他回忆父辈们曾讲过的细节，过去码头卸货、商铺售货，采取“前店后仓”格局，一间间商铺的门面都是木板窗户，一拉开，便可做生意。

在龙海区，木船制作成为一项非遗，得到传承和保护。人民网 陈腾摄

在龙海区，木船制作成为一项非遗，得到传承和保护。人民网 陈腾摄

古月港的造船水平在东南一隅也是首屈一指。数百年前，从漳州月港出发的商人，带着漳绒漳绣、克拉克瓷搭上远航的帆船走向了世界。

在漳州古月港豆巷有家百年造船厂海澄崇兴造船厂，老手艺人郑水土采木成舟，练就了一手制船好本领。作为月港中国帆船营造法式技艺的第六代传承人，郑水土家里摆放着许多大小、结构不一的木船模具，以及一整套制船工具。尽管随着钢板船大量普及，木船已渐渐远离人们视野，但郑水土一直在推广木船制作这项非遗，希望有更多年轻人记住它。

造船似乎是郑氏家族的使命。在郑水土家里至今仍保存着一份其祖父手绘的《海澄郑氏造船图谱》，记载了其先辈制造的多种船型。经专家循迹，此图谱与传统福船建造顺序一致，是迄今为止唯一发现的中式帆船民间造船图谱。

在龙海区，木船制作这项非遗得到重视的同时，钢筋巨轮也发展成为支柱产业。仅在龙海区紫泥镇紫泥村，船舶鳞次，有造船厂19家，实现了“造船兴村”目标，成为当地有名的“造船长廊”。

古之月港，“海舶鳞集、商贾咸聚”，掀开了中国海外贸易史新的一页；今之月港，在一系列活化保护修缮措施下，乘着“一带一路”东风，也将延续海丝文脉，再度扬帆远航。

(责编：乔业琼、高雷)
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