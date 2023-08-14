人民网北京8月14日电 （欧阳易佳）据水利部消息，6月以来，内蒙古中西部、甘肃、青海、宁夏等地先后发生干旱，局部旱情较为严重。根据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部决定于8月14日15时针对内蒙古、甘肃、青海、宁夏等4省（自治区）启动干旱防御Ⅳ级应急响应。

水利部向相关省（自治区）和黄河水利委员会发出通知，要求密切监视雨情、水情、旱情发展态势，科学调度水利工程，加强灌溉用水管理，因地制宜采取建设应急水源工程、延伸管网、拉水送水等措施，全力确保城乡居民饮水安全，努力保障农作物灌溉和畜牧业用水，最大程度减轻干旱灾害损失。水利部已派出工作组赴甘肃省检查指导抗旱工作。

(责编：郝帅、吕骞)

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