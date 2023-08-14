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铁路部门压紧压实安全责任 确保暑运安全稳定

2023年08月14日15:14 | 来源：人民网
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人民网北京8月14日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，暑运以来，铁路部门压紧压实安全责任，加强防洪防胀等季节性安全关键管控，统筹推进各项安全重点工作，铁路运输安全保持总体稳定。

7月份，各铁路局集团公司坚持“自然灾害不可控，行车事故不能出”，认真落实落细“防、避、抢”措施，全力以赴抓好防洪防汛各项措施落实。在“七下八上”防汛关键期，铁路部门与地方防汛、气象、水利等部门紧密对接沟通，精准掌控雨情汛情库情灾情，动态调整防洪地点1386处。广大干部职工以雨为令，有效应对多轮次大面积强降雨和台风影响，对防洪安全隐患进行再排查再整治，确保了汛期行车安全。

暑期设备负荷较大，针对暑运特点和持续高温天气，各铁路局集团公司有针对性地加强设备养护维修，为暑运提供有力设备保障。机辆系统重点加强空调系统、直供电系统、冷却通风系统、走行部、制动系统检修整治，对各类故障进行全面排查整治。工电系统有序开展设备检测，抓好普铁精测精捣，重点加强防胀工作管理，严防胀轨胀板。

暑运期间，铁路部门认真开展以“七防”为重点的安全专项调研督导，查找梳理影响和制约铁路安全发展的突出问题和风险隐患，开展常态化整治；深入开展铁路重大事故隐患专项排查整治2023行动，顺利完成第二阶段自查自改任务；持续推进安全专项整治工程，加大重大病害整治力度，守住了安全底线。

(责编：王连香、吕骞)
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