人民网北京8月14日电 （记者栗翘楚）发挥消费拉动经济增长的基础性作用对消费场景的打造至关重要。“消费场景不断拓展，消费新场景也不断涌现，为消费恢复增添了活力。”在国新办举行的2023年上半年国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖说道。

“消费提振年”效果进一步显现。该活动以“全年乐享、全年盛惠”为主题，围绕6大主题、12大展会、52个消费场景开展了各类消费促进活动。目前，商务部已推出全国消费促进月、绿色消费季、国际消费季等5大主题活动和31个消费场景，指导全国各地区、协会和企业一道开展了丰富多彩的消费促进活动。通过这些活动，拓宽消费场景，营造消费氛围，改善消费条件，为今年上半年社会消费品零售总额8.2%的增长作出了积极贡献。

“消费提振年”进入下半场。暑假期间，青岛的国际啤酒节、北京即将开展的8·8体育节、重庆的不夜生活节……

可感可触的日常生活印证着消费总体呈现较快恢复态势。国家统计局发布的数据显示，上半年，全国餐饮收入同比增长21.4%，全国电影票房同比增长52.9%……各行各业的消费，汇聚成一股强大的力量，助推经济回升向好。

为进一步恢复和扩大消费，政府和企业都在行动。8月3日晚，小红书首届“马路生活节”在沪拉开序幕。近日，在上海37条马路上，音乐会、艺术展、摄影展等文化艺术活动就地上演，市民、游客穿梭于潮流运动、纳凉集市、逛吃之旅等生活气息十足的休闲娱乐活动中。上海市商务委表示，“马路生活节”不仅打造新的“城市旅行名片”，同时也为推进上海城市数字经济建设带来新的乘积效应。

业内人士表示，当下消费市场格局，越来越偏重互联网化，以往主流的线下“即兴式”消费方式，转变为强调线上预购、预约的“前置式”消费，即线上带动、引流到线下的赋能效应更为凸显。

“生活”变得具体而浪漫起来。活动期间，黄浦区淡水路将会出现小红书诗歌博主们的“诗歌彩蛋”，一起在烟火气中吟唱当代年轻人的“今夏三万里”；小红书联合29家潮流门店，打造“上海潮流地图”，邀请年轻人一起解锁上海格调；追梦园、复兴公园大草坪、香港广场南座等地，将在晚风中放送爵士、交响、新民乐、雷鬼、嘻哈等十余种音乐……

小红书项目负责人雷拉介绍，“该活动希望能打造一个青年城市文化IP，让小红书社区能在线下的集中、具象、真实的呈现，探索‘生活不在别处’的美好生活新生态。这次‘马路生活节’也是小红书在十周年之际，写给上海的一封情书。”

业内人士表示，培育消费新业态、新模式，需政府、企业共同发力。随着新业态、新模式的不断涌现，消费场景将会不断拓宽，消费体验将会不断提升，消费潜能也将进一步释放。

(责编：郝帅、吕骞)

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