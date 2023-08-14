人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

鼓励险资积极参与 金融监管总局要求加大金融支持灾后重建力度

2023年08月14日13:54 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月14日电 （记者杜燕飞）为加大金融支持灾后重建力度，金融监管总局近日印发《关于做好防汛救灾和灾后重建金融服务工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求，银行机构要强化对小微企业、个体工商户、“三农”、与民生密切相关的灾区交通、通讯、燃气电力、农田水利、排洪防涝等基础设施修复重建和改造升级等重点领域的信贷支持，做好个人客户金融服务。鼓励保险资金积极参与灾后恢复重建，支持保险机构积极对接受灾地区经营主体灾后重建、生产恢复等方面的资金需求。

记者梳理，《通知》围绕金融支持防汛救灾和灾后恢复重建工作的任务目标，从提高思想认识、积极发挥银行保险资金作用、强化对重点对象的信贷支持、保障金融基础服务畅通等方面提出工作要求。

《通知》表示，受灾地区监管局和各银行保险机构要切实提高政治站位，坚持人民至上、生命至上，全力支持防汛救灾和灾后重建。紧紧围绕受灾群众、受灾企业需求，及时提供有温度的金融服务，最大限度减少洪涝灾害对经济社会发展和人民生活的影响。

《通知》要求，银行保险机构要做好灾情应对组织动员，启动灾备应急预案，保障金融资产和重要数据安全，保障基本金融服务和关键基础设施稳定运行。要合理采取差别化支持政策，提升金融服务效率和针对性，及时摸排在建项目、授信企业的受灾情况，主动联系受灾客户，提供精准服务。

《通知》明确，银行机构要强化对小微企业、个体工商户、“三农”、与民生密切相关的灾区交通、通讯、燃气电力、农田水利、排洪防涝等基础设施修复重建和改造升级等重点领域的信贷支持，做好个人客户金融服务。鼓励银行机构针对受灾地区的小微企业、个体工商户以及农业、养殖企业和农户、新型农业经营主体等，开发专项救灾信贷产品。

《通知》指出，鼓励保险资金积极参与灾后恢复重建，支持保险机构积极对接受灾地区经营主体灾后重建、生产恢复等方面的资金需求。引导保险资金通过保险资产管理产品、私募股权投资基金等方式为水利、基础设施、公共服务等重大项目提供长期资金支持。

金融监管总局表示，受灾地区监管局要加强组织协调，强化与相关部门的沟通协作，积极配合地方政府做好汛情防御和抢险救援工作，指导辖内银行保险机构严格落实主体责任，完善应急预案，统筹做好防汛救灾和支持灾后重建工作。

此前，金融监管总局党委书记、局长李云泽带队赴北京、河北调研督导金融支持抗洪救灾工作时表示，加大金融支持灾后恢复重建工作力度。坚持急用先行，强化对灾毁房屋、农田、道路、供水供电通信等设施的金融支持，保障恢复重建的资金需求，帮助受灾群众尽快恢复正常生产生活秩序。主动对接受灾企业清单，综合采取调整还款计划、贷款展期续贷、降低融资成本等方式，助力受灾企业脱困。鼓励金融机构通过新增信贷规模、单列信贷计划等方式，主动对接水利等基础设施建设，助力提高灾害防范应对能力。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
鼓励险资积极参与 金融监管总局要求加大金融支持灾后重建力度
　　人民网北京8月14日电 （记者杜燕飞）为加大金融支持灾后重建力度，金融监管总局近日印发《关于做好防汛救灾和灾后重建金融服务工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求，银行机构要强化对小微企业、个体工商户、“三农”、与民生密切相关的灾区交通、通讯、燃气电力、农田水利、排洪防涝等基础设施修复重建和改造升级等重点领域的信贷支持，做好个人客户金融服务。…
2023年服贸会看点满满 释放对外开放信心
　　人民网北京8月14日电 （记者任妍）8月13日，记者从2023年中国国际服务贸易交易会“我在服贸会等你”新闻发布会上获悉，2023年服贸会将于9月2日至6日在国家会议中心和首钢园区举办，年度主题为“开放引领发展，合作共赢未来”，展览展示规模约15.5万平方米，设置9个专题，举办全球服务贸易峰会等六大类活动。 中国国际经济技术交流中心副主任张翼在发布会上表示，办好本届服贸会，有利于进一步释放我国坚定不移推进高水平对外开放的信心，有利于进一步吸引全球资源要素加快构建新发展格局，有利于携手各国共促世界经济复苏和发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部