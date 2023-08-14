人民网北京8月14日电 （记者杜燕飞）为加大金融支持灾后重建力度，金融监管总局近日印发《关于做好防汛救灾和灾后重建金融服务工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求，银行机构要强化对小微企业、个体工商户、“三农”、与民生密切相关的灾区交通、通讯、燃气电力、农田水利、排洪防涝等基础设施修复重建和改造升级等重点领域的信贷支持，做好个人客户金融服务。鼓励保险资金积极参与灾后恢复重建，支持保险机构积极对接受灾地区经营主体灾后重建、生产恢复等方面的资金需求。

记者梳理，《通知》围绕金融支持防汛救灾和灾后恢复重建工作的任务目标，从提高思想认识、积极发挥银行保险资金作用、强化对重点对象的信贷支持、保障金融基础服务畅通等方面提出工作要求。

《通知》表示，受灾地区监管局和各银行保险机构要切实提高政治站位，坚持人民至上、生命至上，全力支持防汛救灾和灾后重建。紧紧围绕受灾群众、受灾企业需求，及时提供有温度的金融服务，最大限度减少洪涝灾害对经济社会发展和人民生活的影响。

《通知》要求，银行保险机构要做好灾情应对组织动员，启动灾备应急预案，保障金融资产和重要数据安全，保障基本金融服务和关键基础设施稳定运行。要合理采取差别化支持政策，提升金融服务效率和针对性，及时摸排在建项目、授信企业的受灾情况，主动联系受灾客户，提供精准服务。

《通知》明确，银行机构要强化对小微企业、个体工商户、“三农”、与民生密切相关的灾区交通、通讯、燃气电力、农田水利、排洪防涝等基础设施修复重建和改造升级等重点领域的信贷支持，做好个人客户金融服务。鼓励银行机构针对受灾地区的小微企业、个体工商户以及农业、养殖企业和农户、新型农业经营主体等，开发专项救灾信贷产品。

《通知》指出，鼓励保险资金积极参与灾后恢复重建，支持保险机构积极对接受灾地区经营主体灾后重建、生产恢复等方面的资金需求。引导保险资金通过保险资产管理产品、私募股权投资基金等方式为水利、基础设施、公共服务等重大项目提供长期资金支持。

金融监管总局表示，受灾地区监管局要加强组织协调，强化与相关部门的沟通协作，积极配合地方政府做好汛情防御和抢险救援工作，指导辖内银行保险机构严格落实主体责任，完善应急预案，统筹做好防汛救灾和支持灾后重建工作。

此前，金融监管总局党委书记、局长李云泽带队赴北京、河北调研督导金融支持抗洪救灾工作时表示，加大金融支持灾后恢复重建工作力度。坚持急用先行，强化对灾毁房屋、农田、道路、供水供电通信等设施的金融支持，保障恢复重建的资金需求，帮助受灾群众尽快恢复正常生产生活秩序。主动对接受灾企业清单，综合采取调整还款计划、贷款展期续贷、降低融资成本等方式，助力受灾企业脱困。鼓励金融机构通过新增信贷规模、单列信贷计划等方式，主动对接水利等基础设施建设，助力提高灾害防范应对能力。

(责编：郝帅、吕骞)

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