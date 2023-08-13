记者 刘文文

暑运出行高峰持续，民航客运量大幅攀升。记者12日从北京首都国际机场获悉，截至8月11日，2023年首都机场已经保障航班22万架次，旅客吞吐量突破3000万人次，其中国际及地区旅客吞吐量超过350万人次。

暑运以来，首都机场航班量和旅客量屡创新高。继7月单月客流量突破500万人次后，8月首都机场日均旅客吞吐量达到16.9万人次，国际及地区旅客吞吐量超过3万人次。8月6日，首都机场单日旅客吞吐量超过20万人次，创2020年2月以来客流新高。随着暑期家庭游、学生团等航空市场需求旺盛，预计8月中下旬首都机场客流仍将维持高位运行。

首都机场航线网络已覆盖5大洲47个国家和地区的204个航点，其中洲际航线超过30条，法兰克福、莫斯科、巴黎、伦敦等城市恢复至每日出港航班1班及以上。亚洲航线超过30条，首尔、东京、新加坡、曼谷、迪拜等城市恢复至每日出港航班2班及以上。近期，首都机场推动复航并加频了巴塞罗那、布达佩斯、芽庄、慕尼黑、札幌、济州等多个国际热门航点。

(责编：申佳平、陈键)

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