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7月金融数据：广义货币增长10.7% 人民币贷款增加3459亿元

2023年08月12日15:59 | 来源：人民网
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人民网北京8月12日电 （黄盛）中国人民银行日前发布了2023年7月金融统计数据报告、2023年7月社会融资规模存量统计数据报告和2023年7月社会融资规模增量统计数据报告。数据显示，7月末，广义货币(M2)余额285.4万亿元，同比增长10.7%；狭义货币(M1)余额67.72万亿元，同比增长2.3%；流通中货币(M0)余额10.61万亿元，同比增长9.9%；前七个月人民币贷款增加16.08万亿元，同比多增1.67万亿元；7月份人民币贷款增加3459亿元，同比少增3498亿元。分部门看，住户贷款减少2007亿元，其中，短期贷款减少1335亿元，中长期贷款减少672亿元；企（事）业单位贷款增加2378亿元，其中，短期贷款减少3785亿元，中长期贷款增加2712亿元，票据融资增加3597亿元；非银行业金融机构贷款增加2170亿元。

另外，前七个月人民币存款增加18.98万亿元，7月末，本外币存款余额283.36万亿元，同比增长10%。人民币存款余额277.5万亿元，同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和0.9个百分点。前七个月人民币存款增加18.98万亿元，同比多增1290亿元。7月份人民币存款减少1.12万亿元，同比多减1.17万亿元。其中，住户存款减少8093亿元，非金融企业存款减少1.53万亿元，财政性存款增加9078亿元，非银行业金融机构存款增加4130亿元。7月末，外币存款余额8218亿美元，同比下降13.8%。前七个月外币存款减少321亿美元，同比少减112亿美元。7月份外币存款减少155亿美元，同比少减175亿美元。7月份，经常项下跨境人民币结算金额为12031亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为8384亿元、3647亿元；直接投资跨境人民币结算金额为6264亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为1838亿元、4426亿元。

此外，中国人民银行表示，2023年前七个月社会融资规模增量累计为22.08万亿元，比上年同期多2069亿元。7月份社会融资规模增量为5282亿元，比上年同期少2703亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加364亿元，同比少增3892亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少339亿元，同比少减798亿元；委托贷款增加8亿元，同比少增81亿元；信托贷款增加230亿元，同比多增628亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1962亿元，同比少减782亿元；企业债券净融资1179亿元，同比多219亿元；政府债券净融资4109亿元，同比多111亿元；非金融企业境内股票融资786亿元，同比少651亿元。

(责编：罗知之、高雷)
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