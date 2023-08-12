人民网北京8月12日电 （记者乔雪峰）今年暑运为期62天，从7月1日启动到8月31日结束。今年暑运是“乙类乙管”后的第一个暑运，广大旅客出行较为集中，旅游度假、探亲访友等出行需求旺盛。

民航局航空安全办公室副主任李勇表示，预计今年暑运期间，每日将有近195万旅客通过航空出行，日均保障航班16500班，恢复至疫情前同期水平，民航局已安排部署各单位做好暑运保障各项准备工作。

记者从首都机场获悉，暑运出行高峰的持续，首都机场客流量大幅攀升，截至8月11日，2023年首都机场已经保障航班22万架次，旅客吞吐量突破3000万人次，其中国际及地区旅客吞吐量超过350万人次。

首都机场相关负责人表示，继7月单月客流量突破500万人次后，8月首都机场日均旅客吞吐量达到16.9万人次，国际及地区旅客吞吐量超过3万人次，8月6日，首都机场单日旅客吞吐量超过20万人次，创2020年2月以来客流新高。“随着暑期家庭游、学生团等航空市场需求旺盛，预计8月中下旬首都机场客流仍将维持高位运行。”

据了解，首都机场航线网络已覆盖5大洲47个国家的204个航点，其中洲际航线超过30条，法兰克福、莫斯科、巴黎、伦敦等城市恢复至每日出港航班1班及以上。亚洲航线超过30条，首尔、东京、新加坡、曼谷、迪拜等城市恢复至每日出港航班2班及以上。近期，首都机场推动复航并加频了巴塞罗那、布达佩斯、芽庄、慕尼黑、札幌、济州等多个国际热门航点。

李勇表示，暑运期间，民航局将持续督促航空公司、机场等保障单位落实真情服务工作要求，不断优化保障流程，积极推动千万级以上机场缩减航班截载时间，提升安检效率和近机位靠桥率，为旅客提供便捷、舒适的出行服务。针对残疾人、老年人、儿童、首次乘机旅客等，推出多样化、个性化的服务产品，满足其出行需求。

此外，民航局还将重点做好暑运期间的航班正常工作，遇到雷雨等特殊天气时，督促航空公司、机场加强各环节的服务保障，做好不正常航班信息告知、客票退改签等服务。

(责编：罗知之、高雷)

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