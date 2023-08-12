人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

让老百姓喝上安全放心水 多措并举保障农村饮水安全

欧阳易佳
2023年08月12日14:07 | 来源：人民网
小字号

近期，海河流域发生流域性大洪水，松花江流域发生强降雨，对部分地区农村供水工程造成较大损毁。

为应对洪涝灾害、保障农村饮水安全，水利部加强组织调度，积极协调调配应急物资，指导各地供水单位采取有针对性措施保障供水，确保群众饮水安全。印发《关于做好应对洪涝灾害 保障农村饮水安全工作的通知》，部署责任落实、应急供水、水质保障、灾后重建等工作。

同时，水利部研究制定《应对洪涝灾害农村供水保障注意事项》，从专业角度解读洪涝灾害期间，供水单位常见的供水保障常见问题及应对措施。派出技术工作组，赴北京、河北、吉林、黑龙江，开展农村应急供水保障技术指导工作。

水利部农村水利水电司司长陈明忠接受人民网记者采访时表示，水利部强化责任落实，严格落实各级水利部门行业监管责任，督促地方人民政府落实农村供水保障主体责任、供水单位落实运行管理责任，千方百计保障农村饮水安全，让老百姓喝上安全放心水。

“对京津冀、黑吉辽等地灾情影响农村供水及采取的应急措施跟踪了解，指导地方抢修损毁的农村供水设施，积极协调调配应急物资，加强水质保障，提早谋划灾后重建。”陈明忠说。

记者了解到，为保障受灾农村地区的用水工作，水利部及时指导地方采取应急供水措施。

截至8月5日，河北省及时出动送水车70车次，新辟水源166处，设置集中供水点73处，管网延伸171.35公里，修复供水工程71处，解决饮水困难人口45万人。北京市通过应急水车送水拉水，在各受灾点安排应急消毒设备，加密水质检测频次，随时监测掌握水质情况，对水质不达标的及时处置，保障农村供水需求。天津市妥善解决蓄滞洪区撤离人员的供水保障，安全转移可以撤出的农村供水设施，对人员返迁的供水保障提前部署。黑龙江、吉林、辽宁省通过开辟水源、设置集中供水点、应急送水车、修复工程、强化水质监测等措施，保障了21.55万群众基本生活饮水需求。

“水利部积极联系各流域管理机构和各省（区、市），根据实际情况积极支援。经协调，内蒙古水利厅协调安排乌兰察布市水利局，连夜从各旗县市区抽调10辆载荷为12立方米的应急水车，已于8月8日凌晨到达涿州。目前，应急拉水送水车正在10个乡镇、97个村开展工作，可解决7.7万人口农村群众基本生活用水需求。”陈明忠补充说。

陈明忠表示，要做好洪涝灾害后农村地区饮水安全保障工作，指导受灾地区进一步落实农村供水“三个责任”（水利部部门监管责任、地方政府主体责任、供水单位运行管理责任），全面落实应急预案，加强水质管理。要与受灾地区密切联系，动态了解灾情影响农村供水工程情况及应急供水措施落实情况，在省内难以协调资源解决的情况下，根据地方请求，在技术和资金等方面协调力量进行支援。

“与受灾地区密切联系，动态了解灾情影响农村供水工程情况及应急供水措施落实情况，在省内难以协调资源解决的情况下，根据地方请求，在技术和资金等方面协调力量进行支援。”陈明忠说。

通过指导灾区谋划灾后重建，组织各地对农村供水工程水毁情况全面摸排，将工程灾害重建纳入当地灾后重建方案统一实施，科学规划农村供水工程布局。指导其他未受灾地区未雨绸缪，实时掌握雨情、汛情、险情、灾情信息，及时研判农村供水工程受洪涝灾害风险，足量储备洗井设备、管材、消毒药剂、储水装置等，提前培训抢修人员，做好预报、预警、预演、预案。

陈明忠补充，同时全面检视农村供水抗洪旱灾害保障能力，对灾情应对情况全面复盘，摸清应急供水机构、人员、物资底数，查缺补漏，依托流域管理机构，研究建立流域农村供水应急体系，提升农村供水保障水平和抗御自然灾害能力。

据了解，下一步水利部将抓紧摸排受灾情况，加强分析研判，指导地方及时、有序、高效做好农村供水保障工作。（实习生陈瑾对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
让老百姓喝上安全放心水 多措并举保障农村饮水安全
　　近期，海河流域发生流域性大洪水，松花江流域发生强降雨，对部分地区农村供水工程造成较大损毁。 为应对洪涝灾害、保障农村饮水安全，水利部加强组织调度，积极协调调配应急物资，指导各地供水单位采取有针对性措施保障供水，确保群众饮水安全。…
海河“23·7”洪水判定为流域性特大洪水
　　人民网北京8月12日电 （欧阳易佳）据水利部消息，根据最新洪水调查和实测成果，经水利部综合分析研判，今年海河流域子牙河发生大洪水，大清河、永定河发生特大洪水。依据水利部印发的《全国流域性洪水划分规定（试行）》，本次洪水判定为流域性特大洪水，并命名为海河“23·7”流域性特大洪水。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部