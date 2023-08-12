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近期，海河流域发生流域性大洪水，松花江流域发生强降雨，对部分地区农村供水工程造成较大损毁。

为应对洪涝灾害、保障农村饮水安全，水利部加强组织调度，积极协调调配应急物资，指导各地供水单位采取有针对性措施保障供水，确保群众饮水安全。印发《关于做好应对洪涝灾害 保障农村饮水安全工作的通知》，部署责任落实、应急供水、水质保障、灾后重建等工作。

同时，水利部研究制定《应对洪涝灾害农村供水保障注意事项》，从专业角度解读洪涝灾害期间，供水单位常见的供水保障常见问题及应对措施。派出技术工作组，赴北京、河北、吉林、黑龙江，开展农村应急供水保障技术指导工作。

水利部农村水利水电司司长陈明忠接受人民网记者采访时表示，水利部强化责任落实，严格落实各级水利部门行业监管责任，督促地方人民政府落实农村供水保障主体责任、供水单位落实运行管理责任，千方百计保障农村饮水安全，让老百姓喝上安全放心水。

“对京津冀、黑吉辽等地灾情影响农村供水及采取的应急措施跟踪了解，指导地方抢修损毁的农村供水设施，积极协调调配应急物资，加强水质保障，提早谋划灾后重建。”陈明忠说。

记者了解到，为保障受灾农村地区的用水工作，水利部及时指导地方采取应急供水措施。

截至8月5日，河北省及时出动送水车70车次，新辟水源166处，设置集中供水点73处，管网延伸171.35公里，修复供水工程71处，解决饮水困难人口45万人。北京市通过应急水车送水拉水，在各受灾点安排应急消毒设备，加密水质检测频次，随时监测掌握水质情况，对水质不达标的及时处置，保障农村供水需求。天津市妥善解决蓄滞洪区撤离人员的供水保障，安全转移可以撤出的农村供水设施，对人员返迁的供水保障提前部署。黑龙江、吉林、辽宁省通过开辟水源、设置集中供水点、应急送水车、修复工程、强化水质监测等措施，保障了21.55万群众基本生活饮水需求。

“水利部积极联系各流域管理机构和各省（区、市），根据实际情况积极支援。经协调，内蒙古水利厅协调安排乌兰察布市水利局，连夜从各旗县市区抽调10辆载荷为12立方米的应急水车，已于8月8日凌晨到达涿州。目前，应急拉水送水车正在10个乡镇、97个村开展工作，可解决7.7万人口农村群众基本生活用水需求。”陈明忠补充说。

陈明忠表示，要做好洪涝灾害后农村地区饮水安全保障工作，指导受灾地区进一步落实农村供水“三个责任”（水利部部门监管责任、地方政府主体责任、供水单位运行管理责任），全面落实应急预案，加强水质管理。要与受灾地区密切联系，动态了解灾情影响农村供水工程情况及应急供水措施落实情况，在省内难以协调资源解决的情况下，根据地方请求，在技术和资金等方面协调力量进行支援。

“与受灾地区密切联系，动态了解灾情影响农村供水工程情况及应急供水措施落实情况，在省内难以协调资源解决的情况下，根据地方请求，在技术和资金等方面协调力量进行支援。”陈明忠说。

通过指导灾区谋划灾后重建，组织各地对农村供水工程水毁情况全面摸排，将工程灾害重建纳入当地灾后重建方案统一实施，科学规划农村供水工程布局。指导其他未受灾地区未雨绸缪，实时掌握雨情、汛情、险情、灾情信息，及时研判农村供水工程受洪涝灾害风险，足量储备洗井设备、管材、消毒药剂、储水装置等，提前培训抢修人员，做好预报、预警、预演、预案。

陈明忠补充，同时全面检视农村供水抗洪旱灾害保障能力，对灾情应对情况全面复盘，摸清应急供水机构、人员、物资底数，查缺补漏，依托流域管理机构，研究建立流域农村供水应急体系，提升农村供水保障水平和抗御自然灾害能力。

据了解，下一步水利部将抓紧摸排受灾情况，加强分析研判，指导地方及时、有序、高效做好农村供水保障工作。（实习生陈瑾对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、高雷)

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