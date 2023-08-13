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“千校万企”协同创新伙伴行动取得显著社会效益

记者 王晓斌
2023年08月13日08:47 | 来源：中国新闻网
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高校科研成果转化议题近来备受各界关注。记者从此间举行的2023中国科技产业发展全球论坛获悉，由教育部、工信部、国家知识产权局联合推动的“千校万企”协同创新伙伴行动正在各地开展，取得了显著的社会效益。

2023中国科技产业发展全球论坛8月10日-13日在海口举行。以“聚焦全球科技发展大趋势，构建全球科技创新共同体”为主题，论坛分设碳中和与绿色发展峰会、“千校万企”协同创新对接大会、第六届中国科技服务标准化论坛等8个分论坛。

记者从论坛上获悉，2022年7月，教育部、工信部、国家知识产权局联合印发《关于组织开展“千校万企”协同创新伙伴行动的通知》，推动全国高校与龙头企业、中小企业加强产学研合作，计划利用5年时间，有组织地推动1000所以上高校支撑服务10000家以上企业高质量发展。

“2017年到2021年，高校接受企事业单位委托经费总额超过3200亿元，2021年较2017年增长了69.12%。”教育部科学技术与信息化司司长雷朝滋在视频致辞中说，近年来校企合作热络，但成效显著的校企合作还远远不够，高校与中小企业、民营企业的合作还有巨大的提升空间。在此背景下，开展的“千校万企”协同创新对接活动等行动，取得了显著的社会效益。

科研成果转化事关知识产权转化运用，国家知识产权局联合教育部、工信部等部门出台政策措施，将专利开放许可纳入“千校万企”协同创新伙伴行动的重点任务。国家知识产权局知识产权运用促进司司长雷筱云介绍，截至2023年6月，包括近600家高校院所在内的1500个专利权人参与试点，筛选出3.5万件专利试点开放许可，匹配推送至7.6万家中小企业，达成许可近8000项。

在2023中国科技产业发展全球论坛开幕式上，中国产学研合作促进会联合中关村软件园/中关村智酷公司，启动了“千校万企”协同创新平台。据介绍，目前已有300余所高校、500余家行业龙头企业、专精特新企业等，通过中国产学研合作促进会、中关村软件园开展的多场“千校万企”协同创新大会和行业校企对接会，实现对接合作，产生对接成果2000余项。

雷朝滋介绍，教育部将完善“企业出题、共同答题、企业阅卷”的机制，支持高校围绕企业需求开展攻关。同时，教育部的科技创新平台，特别是技术创新类平台的新建，今后主要围绕产业链进行布局。

(责编：申佳平、陈键)
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