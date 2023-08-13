记者 张士英

“正值水稻扬花期，你瞅，水退后，很多稻子都黑了，也不知道咋整。”在黑龙江省宁安市江南乡黄旗村，村民姜玉臣今年种了近20垧的水稻，眼看还有一个多月就秋收了，没想遭了灾，心里直犯愁。

“退水后，要及时清理泥沙等杂物，减少稻苗压伤和苗叶腐烂，及时喷施含多种微量元素及增强抗逆性的叶面肥，促进水稻恢复生长。”8月10日，水稻田里，水稻专家孙新功正在指导农户开展灾后农业生产自救。姜玉臣听后连连点头：“我上网查，咋说的都有。今天专家现场指导，知道咋整了！”

当前的秋粮生长正处于关键期。近期，暴雨洪涝灾害使产粮大省黑龙江多地农田受灾，相关部门紧急协调多台抽水车，抢排农田积水。与此同时，黑龙江省农业农村厅快速组织农技专家、植保专家制定《洪涝灾后农业生产抗灾自救方案》，号召并组织多个农业专家组深入灾区一线，科学指导农民抗灾自救，最大限度减少灾害损失。

“洪水退去，稻穗上沾满了淤泥，是否可以用高压水枪清理？”“洗泥有3种方式，可以用还没有撤出的水洗叶上的泥，或者用雨水清洗，或者用简单的喷雾器清洗，但工作量太大。总之，不建议用高压枪，容易冲毁稻粒和稻花。”黑龙江省农业科学院生物技术研究所副所长、水稻专家闫平当面给出建议。

据悉，黑龙江省农科院成立了13个科技包联专家组，已经派出110余人次深入各地指导灾后生产，组织了7名专家加入重点市（县）防灾减灾救灾工作指导组开展服务工作。

同时，自8月4日起，黑龙江省农科院第一时间组织专家通过“科技助农在线帮”“农科云”等新媒体平台账号，针对大豆、玉米、水稻及经济作物种植、畜禽养殖等在涝灾后可能出现的问题，及时提供有针对性的专题应急技术指导，以科技支撑全省农业生产减灾促丰收。

此次暴雨造成五常市多个乡镇不同程度受灾。哈尔滨水务部门出动抢险救援车，帮助稻农日夜排水。“我们把受淹稻田的水抽到拉林河，排水的同时，还帮助清淤、拓宽稻田旁边的排水渠。”哈尔滨水务发展建设集团泵站机电维修公司副总经理王威说，此前，工作人员已在尚志市连续作业了五天五夜。

“我们组成6个专家组，主要奔赴24个乡镇和261个行政村，在抢排田间积水、喷施叶面肥、清除冲积物、科学防控病虫害、加强田间管理等方面开展技术指导工作。”五常市农技推广中心主任张金复介绍。

在受灾较为严重的哈尔滨市双城区同心乡的一片玉米地，田里的积水已经排出。“前期玉米长得非常好，已经进入乳熟期，一掐有浑浆了，乳熟期以后是蜡熟期，然后是完熟期。”双城区农业技术推广中心主任冷玲掰下一穗玉米，向记者介绍，“晴天后，及时喷施叶面肥，进行营养的补充。高温高湿情况下，还要及时观察病虫害，发现以后及时喷洒杀菌剂和杀虫剂。”

目前，针对双城区集中出现的水淹玉米问题，当地农业部门成立6个技术专家小组，赶赴各个受灾地块，为灾后减损保产提供技术指导。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经