记者 杨艺明

“中国是一个巨大的市场”

作者：本报记者 杨艺明《光明日报》（ 2023年08月13日 08版）

在第三届中国-中东欧国家博览会上，观众在参观“玉米与欢乐”公司展台。杨艺明供图

今年5月16日至20日，第三届中国-中东欧国家博览会暨国际消费品博览会在浙江省宁波市成功举办。匈牙利作为主宾国，由外长西雅尔多亲自带队，派出了肉类加工、葡萄酒、护理、休闲食品等20余家企业参会，一家名为“玉米与欢乐”的创新食品公司就是其中一员。近日，该公司出口销售及营销经理艾迪娜向记者讲述了通过参加博览会进入中国市场的经历。

艾迪娜向记者介绍，“玉米与欢乐”公司成立于1993年，成立之初主要从事面粉生产。2022年，得益于更大规模的投资，企业引进挤压加工设备，开始生产零食和薄脆饼干，企业发展迎来新的转折点。

谈起产品的特色和优势，艾迪娜说：“现在人们越来越追求健康生活方式，因此我们也致力于生产健康的食品。我们生产的玉米薄脆饼干等产品富含膳食纤维，不含麸质和乳糖，不含大豆和转基因成分，不含防腐剂和增味剂，可以满足运动员、儿童或各种不耐受人群的需要，而且产品不经过油炸，热量也比较少。此外，我们还可以根据客户需求设计产品，灵活调整生产和销售各环节。”

艾迪娜对自家产品进入中国市场充满信心，她说：“我们从多方了解到，中国消费者越来越关注食品健康，讲究有选择性地饮食。相信我们打造的绿色健康产品会受到中国朋友的喜爱。我们的名字叫‘玉米与欢乐’，但有健康才有欢乐。”

“匈牙利是一个小国，市场规模有限；而中国是一个巨大的市场，潜力巨大。因此，向中国出口对我们来说至关重要。”艾迪娜表示，今年4月，公司已经成功进军香港市场。5月，又与匈牙利出口促进局合作成功参加第三届中东欧国家博览会，收获颇丰。“在宁波的博览会上，我们将产品提供给参观者品尝，得到了好评，也收获了改进建议。我们还与很多潜在客户和经销商建立了联系。目前，我们正在与合作伙伴对接，预计首批产品将在今年晚些时候在中国上市。特别感谢博览会主办方，为我们进入中国市场提供了很好的平台。事实证明，博览会非常成功，我们相信它会更好。”

对于公司进一步开拓中国市场的计划，艾迪娜表示，目前希望产品能尽快进入中国市场。公司产品生产线刚建成一年，也还没有机会更加细致地访问宁波和中国其他城市。因此，公司计划未来多去中国实地走访，评估市场，更多地参加在中国的展会，更好地了解不同客户的需求，发展并服务越来越大的客户群体，以求取得突破性的成功。

“当前，匈牙利与中国关系非常牢固，合作环境好，经贸活动十分便利，为我们增加出口、扩大市场占有率创造了有利条件。”艾迪娜特别提到，尽管匈中两国相距较远，但得益于“一带一路”倡议，中欧之间的互联互通水平不断提升，物流成本越来越低，这对出口企业来说非常重要，可以让公司以最优惠的价格为客户提供服务。目前，公司产品已经销往10个国家和地区，而中国是最理想的目的地之一。

对于公司未来在中国的发展，艾迪娜说：“接下来，我们希望与中国的合作伙伴保持良好沟通，了解中国消费者对产品的真实看法，哪些方面是好的，哪些是需要改进的，更深入地了解消费者的口味和当前的流行趋势。我们还非常乐意按照中国消费者的喜好开发‘定制’新零食。”

在第三届中国-中东欧国家博览会召开期间，首届中国-中东欧国际帆船赛也在宁波举办。艾迪娜拿出一张照片自豪地向记者展示，“作为幸运的参展者之一，我们的标志‘玉米与欢乐’出现在了参赛者的风帆上，这对我们来说是一个莫大的荣誉”。

(责编：申佳平、陈键)

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