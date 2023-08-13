近日，一条“成果转化率为零”的消息引发关注。广西审计厅公布9所区管高校2020至2022年度财政补助高校专项资金管理使用情况，其中一所高校获1.31亿元科研经费、实施科研项目862个、实现成果转化0个。高校科研成果转化率低这个问题一直存在，但低到“0”却也少见。成果转化率为零，是否说明科研经费浪费？对此，我们要辩证来看。

一方面，成果转化率是衡量高校社会贡献的重要标准，转化率为零意味着高校科技成果转化能力亟待提高。

纵向比，我国高校科研成果转化能力在稳步提高。《中国科技成果转化年度报告2022（高等院校篇）》显示，2021年，1478家高等院校以转让许可、作价投资方式转化科技成果的合同金额为129.8亿元，同比增长13.6%。《2022年中国专利调查报告》显示，我国高校发明专利实施率为16.9%，其中产业化率仅为3.9%；不过，这两个数字都较上年有所提高，分别提高了3.1个百分点和0.9个百分点。

跟发达国家横向比，我国高校成果转化能力还有很大提升空间。由于科研体制和技术转移方式的差异，美国并未对科技成果转化率进行权威的周期性调查统计，但据相关研究推算，美国高校成果转化率目前约为50%。回顾历史，美国高校也经历过成果转化偏低的时期。20世纪70年代，美国发现政府所资助的研究中产生了2.8万个专利，仅有5%被授权到产业界获得收益。为此，美国于1980年通过了《拜杜法案》，此后还采取了许多其他鼓励措施，促进高校科研成果转化。

另一方面，成果转化率不是衡量高校科研工作的唯一标准，转化率为零意味着科研项目分类评价制度尚待完善。

财政补助的高校科研项目应该分为不同类型进行分类评价。比如，自由探索型项目、基础研究类项目，就不适合以成果转化率来评价。高校是基础研究的主力军，我们要尊重科学规律，对基础、前沿、颠覆性科研项目，主要评价其代表性成果的原创性和科学价值。要建立容错机制，鼓励科研人员大胆探索，不能一刀切地考核专利申请数和成果转化率，这会把并不适应市场的基础研究人员也推入市场化赛道。

基础研究是应用技术的源头，完善科研项目分类评价制度，不仅有助于科学家自由探索，也有助于提高成果转化率、创造更多社会财富。成果转化涉及技术、法律、市场、金融等多方面复杂要素，已成为一个组织精密、运作规范的行业，需要建立专门的技术转移机构、培养专业的技术经理人。让专业的人做专业的事，采用分类评价、分类培养等方法势在必行。

总之，提高中国高校的科研成果转化率，需要改革优化相关管理制度及专利制度、组建更多专业化技术转移示范机构、建设足够规范的技术交易大市场。让创新成为推动我国高质量发展的第一动力，就不能任凭高校科研成果仅仅停留在实验室中、写在论文纸上，而要通过技术转化创造巨大的经济价值和社会效益。这种效益不仅能推动经济与社会发展，还会反哺科技创新，带来更多科研投入，形成科技与经济互相促进的良性循环。

(责编：申佳平、陈键)

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